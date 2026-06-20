Robo de sustancia radiactiva: para qué se usa el Cesio-137 y cuáles son los riesgos para la salud

La desaparición de una pequeña fuente, utilizada para calibrar equipos médicos, encendió las alertas en Rosario. Un especialista explicó la verdadera magnitud del peligro y por qué no hay que entrar en pánico. ¿Cuál es la diferencia con el accidente de Goiania?

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) activó el Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) tras confirmarse el robo de una fuente de Cesio-137 en Rosario . El material, que consiste en un gel dentro de un envase plástico transparente , se encontraba protegido por un blindaje de plomo.

A pesar de la lógica inquietud que genera el término "radiactivo", los expertos llaman a la calma. "Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, en caso de encontrarla, no la toque ni manipule" , advirtió oficialmente la ARN.

Rodolfo Kempf , investigador de la CNEA, especialista en Combustibles Nucleares y residuos radiactivos y Doctor en Ciencia de los Materiales de la UNSAM, explicó en diálogo con C5N que este isótopo es fundamental en el ámbito sanitario e industrial. Según describe, el Cesio emite radiación gamma, que es un tipo de energía electromagnética de ondas cortas pero con muchísima potencia.

"Como entrega una energía bien definida y conocida, funciona como un 'metro patrón' de energía para calibrar otros equipos médicos o de medición" , detalló Rodolfo. En el caso específico de Rosario, su función era verificar el correcto funcionamiento del equipamiento de Medicina Nuclear. En cambio, una máquina de radioterapia como la de Brasil maneja una actividad de millones de partículas más por segundo.

El riesgo real para la población no reside en la existencia de la fuente, sino en su contacto directo si se retira del blindaje. Rodolfo señaló que en los laboratorios existen protocolos estrictos ya que se trabaja maximizando la distancia y minimizando el tiempo de exposición. El mayor peligro ocurriría si un civil, por desconocimiento, intentara conservarla.

"Si alguien la guarda en el bolsillo sin su blindaje de plomo, ahí sí se vuelve peligrosa para la persona o el entorno", advirtió. Algunos especialistas compararon la posible ingesta accidental con la radiación de una tomografía de tórax, aunque recalcó que "lo aconsejable es que nadie lo ingiera, porque ahí ya pasás a tener contaminación interna".

Rosario y Goiania: una comparación lejana

Para quienes recordaron el trágico accidente de Goiânia en 1987, Rodolfo aclaró que las magnitudes no tienen punto de comparación. Mientras que en Brasil se manipuló una fuente de cientos de TeraBecquerels (TBq), la de Rosario es de 100 miliCuries (mCi).

"La diferencia en actividad es abismal", sentenció el experto. Según sus cálculos, el material sustraído en Rosario es aproximadamente 300.000 veces menos potente que el del caso brasileño. "No es un accidente como el de Brasil, donde lo agarró alguien que no sabía y se fue pasando de familia en familia hasta poner a toda la ciudad bajo monitoreo", diferenció.

Accidente radiológico de Goiana 1987, Brasil.

Además desde la ARN sentenciaron que "es importante desmentir la comparación de lo ocurrido con el accidente de Goiania, en Brasil. Si bien se trata del mismo radioisótopo (Cesio-137), no son comparables ni en actividad radiactiva ni en potencial impacto radiológico, dado que se trata de fuentes de calibración de muy baja actividad"-

La fuente involucrada en el accidente de Goiania formaba parte de un equipo utilizado para el tratamiento del cáncer y poseía una actividad radiactiva millones de veces superior a la de la fuente sustraída en este caso. Por otro lado, la forma física de la fuente sustraída es gel/resina contenida en un envase de plástico sellado, lo que minimiza la posibilidad de dispersión al ambiente.

En caso de encontrar un objeto similar al descrito (envase plástico o cilindro de plomo), la recomendación es no tocarlo, aislar la zona y llamar de inmediato a la Guardia del SIER (011-1544718686 / 1544703839 / 1544214581) o a las fuerzas de seguridad.

Qué es el cesio-137 y qué efectos provoca en el cuerpo

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado desde hace décadas en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición y calibración. Solo es seguro en tanto permanezca contenido por plomo u otros materiales que reducen la exposición a la radicación.

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Una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo podría generar exposiciones potencialmente peligrosas para las personas. Los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes para activar los mecanismos de respuesta correspondientes.