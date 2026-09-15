15 de septiembre de 2026 Inicio
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Alerta en el Canal de Panamá: las primeras consecuencias de El Niño obligan a reducir el tránsito

Según informaron las autoridades, El Niño generó sequías que afectan el nivel del caudal del canal, por lo que decidieron restringir a un promedio de 29 tránsitos por tiempo indeterminado.

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Las autoridades del Canal de Panamá emitieron una alerta.

Las autoridades del Canal de Panamá emitieron una alerta.

Canal de Panamá

Las consecuencias del avance de El Niño ya se empiezan observar en el Canal de Panamá, donde las autoridades redujeron el tránsito de las embarcaciones que lo cruzan diariamente por la sequía.

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A fines de agosto, las autoridades del Canal de Panamá habían adelantado que como consecuencia de las "precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del canal" tuvieron que bajar la cantidad de tránsitos de 36 a 34 a partir del 3 de septiembre por lo que "requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo".

En ese momento la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aclaró que "una reducción en el número de tránsitos diarios podría incrementar los tiempos de espera para las embarcaciones que lleguen a la vía acuática sin una reserva confirmada", por el canal circulan 5% del comercio marítimo mundial.

Sin embargo, este lunes volvieron a emitir un comunicado donde disminunían aún más la cantidad de tránsitos de en "un promedio de 29,5 tránsitos".

La vía comercial funciona por el agua que se almacena en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela, que como consecuencia de la sequía y falta de lluvia, impiden su crecida.

Inundaciones, contaminación y enfermedades: las alertas que enciende El Niño extremo en Latinoamérica

El impacto de los efectos más graves de El Niño están a la vuelta de la esquina y los especialistas extremaron el llamado de atención para América Latina: anticipar las consecuencias de este fenómeno no significa saber con exactitud matemática qué va a ocurrir. Es crucial utilizar la información científica disponible para reconocer escenarios de riesgo, prepararse y actuar con la mayor antelación posible para mitigar las crisis sanitarias que se desprenden de los fenómenos climáticos extremos.

El impacto de El Niño no depende solo de su intensidad sino también se combina con otros factores climáticos y el contexto de un clima en calentamiento global. Una investigación internacional publicada recientemente analizó el desafío sanitario que se prevé que comience a golpear con fuerza a mediados de este año y se extienda hasta principios de 2027.

Los modelos de predicción meteorológica muestran una tendencia alarmante: existe entre un 72% y un 82% de probabilidad de que el fenómeno emerja plenamente en los próximos meses.

Más de la mitad de los modelos estiman que las anomalías de la temperatura en la superficie del océano Pacífico superarán los 3° para diciembre de 2026, una magnitud comparable a la del devastador evento extremo registrado en 2015-2016.

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