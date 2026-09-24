¡Llegó la primavera! Suben las temperaturas, pero rige una alerta roja por lluvia para varias localidades

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por viento zonda y fuertes precipitaciones en algunas provincias de Argentina. En paralelo, el calor se empieza a notar, con máximas agradables entre los 19 y 23 grados. ¿Cómo seguirá el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias para Neuquén y otras provincias donde las autoridades decidieron suspender las clases en varias localidades. Además emitió avisos por viento zonda que afectará la región cordillerana.

La primavera llegó con bajas temperaturas y mal tiempo en algunas partes de la Argentina. En Buenos Aires , para la jornada del jueves 23 de septiembre se espera una máxima de 23 y una mínima de 12 grados , el sol se mantendrá de cara al fin de semana donde puede haber un cambio drástico de las condiciones meteorológicas.

En gran parte de la provincia de Neuquén rige una alerta roja por lluvias fuertes y persistentes . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, pudiendo alcanzar los 150 mm de manera localizada en todo el período de alerta. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

A raíz de esto el Consejo Provincial de Educación de Neuquén informó sobre la suspención de clases para las localidades de Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, Aluminé y Andacollo .

23 SEP | ALERTA DE NIVEL ROJO POR LLUVIAS para hoy, miércoles a la noche y jueves a la madrugada. Informe del @SMN_Argentina por lluvias intensas en la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut. También rigen alertas de nivel naranja y amarillo por este fenómeno. pic.twitter.com/iRvxTV37JR

Además rige una alerta amarilla por lluvias para Santa Cruz y parte de la precordillera de Neuquén y Chubut será afectada por precipitaciones persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Por otro lado, el área de alerta correspondiente al sur de Chubut y norte de Santa Cruz será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local.

Cómo seguirá el clima en CABA: ¿Vuelven las lluvias?

El jueves 24 se prevé una jornada templada, con una mínima de 12° por la mañana y una máxima que alcanzará los 23° durante la tarde, descendiendo a 17° hacia la noche. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y se tornará mayormente nublado hacia la noche, con un 0% de probabilidad de precipitaciones y vientos de entre 13 y 22 km/h con rotación hacia el sur.

CABA pronóstico extendido.

El viernes 25 presentará un leve ascenso térmico, con una marca mínima de 14° por la madrugada y una máxima de 25° por la tarde (pasando por 17° a la mañana y 19° por la noche). El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias (0%). El viento variará de dirección, con ráfagas de 23 a 31 km/h hacia el mediodía y amainando a valores de 7 a 12 km/h del sudeste durante la noche.

El sábado 26 continuará el tiempo estable sin lluvias (0% de probabilidad). La temperatura mínima será de 13° por la mañana y la máxima llegará a los 21° por la tarde. Se mantendrá un panorama de nubosidad parcial a lo largo de toda la jornada, acompañado por vientos constantes del sector este con velocidades entre 13 y 22 km/h.