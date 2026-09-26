De cara a la Marcha Universitaria, docentes paran por 72 horas el próximo 30 de septiembre

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios informaron que darán marcha atrás con la medida de fuerza en el caso que el Gobierno nacional cumpla con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la Ley de Financiamiento Universitario y la intimación del juez federal Martín Cormick.

Los gremios confirmaron la convocatoria a una nueva marcha federal para el 15 de octubre , de cara a esa fecha desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) comunicaron un nuevo paro docente de 48 o 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre.

En los últimos días, los gremios docentes y no docentes fueron citados por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno donde se les volvió a presentar una propuesta con un incremento salarial idéntico al presentado en las mesas de junio. La oferta fue calificada de "impresentable" por los representantes sindicales docentes y en 20 minutos se resolvió el rechazo unánime de todas las agrupaciones.

A raíz de esto convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, que será la quinta gran movilización nacional de la actividad contra la administración actual y la segunda en lo que va del año.

Por lo que desde CONADU, emitieron un comunicado el viernes donde el "Plenario de Secretarias y Secretarios de CONADU definió, por votación de la mayoría de los sindicatos presentes, un paro total de actividades de 48 o 72 horas a partir del próximo miércoles 30 de septiembre, que se trabajará para que sea en unidad con la CONADU HISTÓRICA".

Advirtieron que la medida de fuerza sólo se levanta si el próximo martes 29 el Gobierno nacional cumple con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la Ley de Financiamiento Universitario y la intimación del juez federal Martín Cormick.

“Tenemos plan de lucha camino a la 5ta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. El Plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo 'colectivo' está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer 'lo colectivo'. Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei”, declaró Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

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"Durante el Plenario cada sindicato compartió cómo fue el proceso y los resultados de la consulta nacional que desarrollaron en sus territorios entre el 14 y el 24 de septiembre, con el fin de determinar de manera colectiva las próximas medidas de fuerza".

"Además de los días de paro, se van a realizar acciones de agite y visibilización del conflicto para construir una masiva marcha universitaria en todo el país. La 5ta marcha debe poner nuevamente en escena la situación crítica del sistema universitario nacional, ya no solamente por el incumplimiento de la Ley sino también por lo que supone el proyecto de Presupuesto 2027", detallaron en el comunicado.