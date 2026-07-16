¿Está en riesgo la final del Mundial 2026? Alerta en Nueva Jersey por grandes bloques de humo Autoridades alertaron a la comunidad estadounidense por la calidad del aire. Los expertos advierten que la contaminación podría intensificarse horas antes del partido que disputará Argentina en un estadio sin techo. Por Agregar C5N en









Una densa nube contaminada amenaza la ciudad de Nueva York.

A días de la final del Mundial 2026 que disputarán España y la Selección argentina, el cielo de Nueva York y Nueva Jersey encendió las alarmas por la calidad del aire en la región donde se jugará el partido debido a la invasión de un bloque de humo denso proveniente de los incendios forestales que azotan Canadá y el estado de Minnesota.

La ciudad atraviesa uno de los peores episodios de contaminación del aire de los últimos años. El humo generado por estos focos se desplazó durante los últimos días hacia el noreste de Estados Unidos, provocando una importante degradación de la calidad del aire en varias ciudades, entre ellas Nueva Jersey, sede de la final del Mundial.

Las estaciones de monitoreo ambiental calificaron este jueves la calidad del aire en Nueva Jersey como "insalubre para grupos sensibles", una categoría que implica riesgos para niños y adultos mayores.

Por este motivo, las autoridades locales recomendaron reducir las actividades al aire libre debido a los elevados niveles de contaminación. "Las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban ‌permanecer en el interior el mayor tiempo posible", declaró a Reuters en una entrevista el meteorólogo Alex DaSilva, de AccuWeather.

Personas observan la ciudad de New York fuente Seth Wenig - AP La situación genera preocupación de cara a la final del Mundial entre Argentina y España, que se disputará este domingo en un estadio a cielo abierto, sin techo, en Nueva Jersey. Hasta el momento no se informó ninguna modificación en la organización del evento deportivo, aunque las condiciones ambientales continúan siendo monitoreadas de forma permanente.

En Canadá, las autoridades de Ontario pidieron ayuda al gobierno federal, sobre todo apoyo aéreo para evacuar comunidades remotas afectadas. Los incendios forestales en el país arrasaron 1,9 millones de hectáreas lo que va del año, menos que en 2023, año récord, y que en 2025, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales.