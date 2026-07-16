La FIFA confirmó al árbitro de la final entre Argentina y España y un dato encendió la previa El esloveno Slavko Vincic fue designado para dirigir el duelo decisivo del domingo en Nueva York. Será el mismo juez que estuvo en el debut de la Albiceleste ante Arabia Saudita en Qatar 2022. Por Agregar C5N en









Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España. Redes sociales

La FIFA confirmó este jueves quién será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará el próximo domingo en el New York New Jersey Stadium. El elegido fue el esloveno Slavko Vincic, quien ya tiene un antecedente con la Albiceleste en una Copa del Mundo.

El nombre de Vincic no es desconocido para la Selección argentina, ya que tiene un antecedente mundialista con la Albiceleste. El árbitro esloveno dirigió el estreno del equipo de Lionel Scaloni en Qatar 2022, una jornada que terminó con derrota 2-1 frente a Arabia Saudita y que quedó como el único traspié del campeón del mundo en ese torneo.

El historial del juez con España, en cambio, marca una tendencia positiva para la Roja. Bajo su arbitraje, el seleccionado español nunca perdió: acumula tres victorias y dos empates en cinco presentaciones, con el último antecedente en la semifinal de la Eurocopa, cuando venció 2-1 a Francia.

Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. FIFA Más allá de los antecedentes con ambas selecciones, el referí europeo llega a la final con experiencia en este Mundial, donde ya dirigió tres partidos de la competencia. Estuvo presente en el empate entre Brasil y Marruecos, en el triunfo de Argelia frente a Jordania y en la victoria de México sobre Ecuador por los 16avos de final.

Justamente en el duelo entre mexicanos y ecuatorianos protagonizó una de las situaciones más comentadas del torneo al aplicar la denominada "Ley Vinicius" y expulsar a Piero Hincapié, defensor de Ecuador, por cubrirse la boca durante una discusión con sus rivales, una acción que las nuevas normas buscan sancionar para evitar mensajes o insultos ocultos.