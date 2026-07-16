El trabajo informal sigue creciendo: escaló 3,4% mientras que el empleo registrado cayó 1,1%

Según detalla un informe publicado hoy por el INDEC, durante el primer trimestre de 2026 la informalidad continuó creciendo en el mercado laboral argentino, mientras que las horas trabajadas totales tuvieron un descenso de 0,9% interanual.

Los puestos de trabajo asalariado registrado cayeron 1,1% interanual en el primer trimestre de 2026 y el trabajo informal incrementó 3,4% en el mismo periodo, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Lo mismo sucedió con las horas trabajadas : las formales cayeron 2,9% y las no registradas aumentaron 3%.

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Los puestos de trabajo totales fueron 22.885 millones en los primeros tres meses de este año , lo que representó un incremento de 0,9% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que las horas trabajadas totales tuvieron un descenso de 0,9% interanual.

Tomando puestos de trabajo registrados y no registrados, se registró una variación positiva de los puestos de trabajo asalariados de 0,4% . Por otro lado, también se cuantificó un aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 2,5%.

La participación del excedente de explotación bruto (EEB) alcanzó el 37,3% del valor agregado bruto (VAB), con un incremento de 1,80 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior . Este aumento se explica por las contribuciones de los sectores “Intermediación financiera” (1,19 p.p.), “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (0,76 p.p.) y “Explotación de minas y canteras” (0,70 p.p.), entre otros.

El ingreso mixto bruto (IMB) representó el 16,3% del VAB, con un incremento de 0,07 p.p. en su participación respecto del primer trimestre de 2025, mientras que los otros impuestos netos de subsidios a la producción mostraron un incremento de 0,11 p.p. en su participación (-0,6%).

En el primer trimestre de 2026, la remuneración al trabajo asalariado (RTA) aumentó 30,5% respecto al mismo período de 2025. En términos del valor agregado bruto (VAB) medido a precios básicos, su participación representó el 47,0%, y registró un descenso de 1,97 puntos porcentuales (p.p.) respecto del primer trimestre de 2025.

La industria utilizó el 58,4% de su capacidad instalada en mayo y profundizó la caída en sectores clave

La utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera se ubicó en 58,4% durante mayo de 2026, lo que representa una leve baja respecto del mismo mes del año pasado, cuando el indicador había alcanzado el 58,9%. Si bien la diferencia es de apenas medio punto porcentual, el desempeño refleja un escenario de menor actividad en varios sectores industriales, especialmente en la metalmecánica, la industria automotriz y los productos textiles.

Entre los rubros con mayor nivel de utilización de la capacidad instalada se destacaron la refinación del petróleo, con un 88,7%; las industrias metálicas básicas, con 75,4%; papel y cartón, con 68,1%; sustancias y productos químicos, con 65,6%; y productos alimenticios y bebidas, con el 60,0%, todos por encima del promedio general.

En el extremo opuesto se ubicaron la metalmecánica, excepto automotores, con apenas 38,7%; productos de caucho y plástico, con 39,6%; productos textiles, con 42,2%; productos del tabaco, con 43,2%; la industria automotriz, con 45,5%; edición e impresión, con 54,0%; y productos minerales no metálicos, con 55,5%.