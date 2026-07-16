Mia Khalifa explotó contra Lionel Messi y la Selección tras perder una apuesta: "Juego sucio"

Mia Khalifa, la reconocida exactriz de contenido para adultos, criticó sin piedad a la Selección argentina y a Lionel Messi luego de perder una apuesta a favor de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
La modelo apostó a favor del equipo inglés, pero, tras la victoria de Argentina, perdió y demostró su enojo con duras críticas.
Mia Khalifa, la reconocida exactriz de contenido para adultos, criticó sin piedad a la Selección argentina y a Lionel Messi luego de perder una apuesta a favor de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.
La polémica Mia, que viene mostrando un perfil duro frente al equipo que dirige Lionel Scaloni, subió a sus redes una captura de pantalla donde mostró que apostó por un 3-2 de los británicos en Atlanta, esperando que "el menor de dos imperios malignos derrotara al otro".
Sin embargo, para nuestra suerte, Argentina dio vuelta el marcador a último minuto y dejó afuera a Inglaterra por 2-1. Esto arruinó su apuesta e hizo que Khalifa estalle de furia.
Tras perder la apuesta, la influencer publicó un insólito descargo donde justificó su desagrado con el equipo argentino. "Alentar a alguien en este partido es como votar en las elecciones de 2024. Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más", expresó.
Además, criticó el juego de la Albiceleste: "No critico por ser fan de Ronaldo ni de ningún jugador en particular. Lo hago por lo que considero el juego sucio del equipo argentino. Prefiero a una superpotencia colonial avanzando en el torneo antes que estos 'guerreros del VAR'".
Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar: la publicación se llenó de memes y cargadas con referencias a su "mufa" tras haber apostado en contra de la Scaloneta. "Te salió mal, mufa"; "Mia KhaFIFA"; "¿Necesitás llamar tanto la atención hablando mal de Argentina? Hay otras formas de hacerlo", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios y recibieron miles de likes.