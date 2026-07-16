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"Parecía una anciana": la burla de Moria Casán a Mick Jagger por su look en el partido Inglaterra-Argentina

La diva dijo que el histórico cantante de los Rolling Stones "era una tía a la que le faltaba el 5 o'clock tea". El músico presenció en Atlanta la derrota de su selección ante Argentina.

Moria no tuvo piedad con Jagger.

Moria no tuvo piedad con Jagger.

La conductora Moria Casán se burló este jueves en su programa de televisión de la apariencia del cantante Mick Jagger durante la semifinal del Mundial 2026.

Mick Jagger apareció con la camiseta de la Scaloneta.
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¿Justo ahora? Mick Jagger apareció con una camiseta de la Selección argentina

La diva ironizó sobre el líder de los Rolling Stones, a quien las cámaras enfocaron con rostro de decepción en la tribuna del estadio de Atlanta tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra.

Fiel a su estilo filoso, la mediática analizó el look del artista de 82 años, quien vistió una visera blanca en el sector exclusivo del estadio. "Con ese sombrerito piluso parecía una anciana", disparó Casán al aire ante la mirada cómplice de sus panelistas.

El debate en el estudio sumó las bromas de los integrantes del ciclo sobre la histórica fama de "mufa" que arrastra el músico británico en los eventos deportivos.

Ante esto, la diva sentenció entre risas: "Escuchame una cosa, era una tía Jagger, ¿verdad?". Para completar la burla, la conductora imitó el acento inglés y remató: "Era una tía a la que le faltaba el 5 o'clock tea".

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