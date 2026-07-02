Llega el Trambus porteño: dos avenidas importantes en Caballito cambiarán de sentido

El servicio contará con unidades eléctricas y articuladas a fin de año. Se espera que alrededor de 60.000 pasajeros se vean beneficiados con el transporte y ayudará a reducir los tiempos de viaje.

El Gobierno porteño inaugurará el Trambús, un nuevo medio de transporte eléctrico que conectará el sur y el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Para su funcionamiento, se tomó la decisión de cambiar el sentido de dos avenidas importantes en Caballito.

El objetivo principal de este nuevo servicio es agilizar el tránsito en la Ciudad, principalmente durante el horario pico , por lo que se implementarán carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos en el viaje. Además, se estima que podría beneficiar a un total de 60.000 pasajeros y se prevé que circule cada cuatro minutos, con 50 vehículos en la calle.

Uno de los puntos estratégicos estará en el barrio de Caballito, más precisamente sobre la avenida Honorio Pueyrredón, donde se instalarán dos paradores laterales sobre el parque lineal.

El recorrido comenzará en Nueva Pompeya y pasará por Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo, Palermo y para finalizar en el Aeropuerto Jorge Newbery . Además, pasará por arterias más concurridas de la Ciudad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, Avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón, la cuales sufrirán una modificación en una parte de su recorrido.

Con la llegada del Trambus en Capital, las avenidas Honorio Pueyrredón y Acoyte en Caballito sufrirán transformaciones profundas, como así también sucederá con una cuadra de avenida La Plata.

Además, el parque lineal de Honorio Pueyrredón tendrá dos paradores a lo largo de su traza, entre el Cid Campeador y la calle Neuquén, dejará de ser doble mano para tener un solo sentido, hacia el norte.

La avenida Acoyte dejará de ser doble mano entre Neuquén y Díaz Vélez, para tener solo sentido hacia el norte. Allí, desde el verano, avanza la construcción de los paradores, que están sobre el lado este de la avenida.

En ambos casos, los carriles exclusivos estarán sobre la derecha, de acuerdo con el sentido de circulación, por lo que el resto del espacio estará destinado a vehículos particulares. El cambio afectará también a una cuadra de Avenida La Plata: entre Rivadavia y Chaco/Quito pasará a ser sentido único hacia Rivadavia.

También sufrirán cambios Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, que será doble mano; Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, será mano al sur; .y Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, irá hacia el norte.