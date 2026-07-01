1 de julio de 2026 Inicio
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Aumentos en colectivos, subte y trenes: cuánto cuesta viajar a partir del 1° de julio

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá importantes ajustes de tarifas en el séptimo mes del año, con nuevos esquemas de actualización que encarecen los movimientos.

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El transporte público sufre un nuevo aumento de tarifas en julio.

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Julio llega con nuevos aumentos en transporte público y peajes, lo que hará que desplazarse por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sea más caro, con subas que en algunos casos superan el 8%.

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Aumenta la tarifa de colectivos: cuánto costará el boleto mínimo desde julio

Las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia volverán a aumentar sus tarifas a partir del 1° de julio, con una actualización del 4,1% que responde al sistema de indexación automática que utilizan ambas jurisdicciones para sostener el funcionamiento del servicio. El mecanismo modifica los precios según el último dato del IPC, que fue del 2,1%, más un adicional del 2%.

Los de jurisdicción nacional no estarán alcanzados por este aumento, ya que mantienen un cronograma tarifario diferente dispuesto por la Secretaría de Transporte. Actualmente, el boleto mínimo de esas líneas es de $728,28, tras la última actualización aplicada en junio. Desde el 15 de julio pasará a $742,81 (un incremento del 2%) para los usuarios con SUBE registrada, a $334,26 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1.485,62 para los usuarios sin tarjeta nominalizada.

Colectivos: cuánto cuesta el boleto en las 27 líneas de CABA

En el caso de las 27 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA, el boleto mínimo pasará de $788,28 a $820,99 para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Los nuevos valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Hasta 3 kilómetros: $820,99.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $912,25.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $982,52.
  • Más de 12 kilómetros: $1.052,85.

Cuáles son las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires

Se trata de 27 líneas:

  • 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos: cuánto cuesta el boleto en las líneas de provincia de Buenos Aires

Por su parte, los colectivos de la provincia también incrementarán un 4,1%. En este caso, el boleto mínimo ascenderá a $1.057,25, mientras que el resto de los tramos costará:

  • Hasta 3 kilómetros: $1.057,25.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $1.189,39.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $1.321,55.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.585,89.
  • Más de 27 kilómetros: $1.864,45.

Sube el viaje en subte: a cuánto queda el boleto

El boleto del subte también aumentará un 4,1% desde este miércoles. Con el nuevo cuadro tarifario, el pasaje pasará de $1.558 a $1.621 para quienes tengan la SUBE registrada. En cambio, los usuarios que no cuenten con una tarjeta nominalizada deberán pagar $2.541 por viaje.

El nuevo esquema mantiene los beneficios para distintos grupos de pasajeros. La Tarifa Social continuará en $567, el boleto estudiantil costará $226 y el Premetro tendrá un valor de $567,35.

Además, seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes. El esquema contempla reducciones automáticas del 20%, 30% y hasta 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente:

  • De 1 a 20 viajes: $1.621.
  • De 21 a 30 viajes: $1.296,80.
  • De 31 a 40 viajes: $1.134,70.
  • Desde el viaje 41 en adelante: $972,60.

En tanto, siguen los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera. El sistema también continuará aceptando distintos medios de pago, como la tarjeta SUBE, tarjetas de débito y crédito sin contacto y códigos QR habilitados en los molinetes multipago.

Peajes en CABA: cuánto costará en julio

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también tendrán un incremento del 4,1% desde el 1° de julio. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

  • Horario normal: $4.613,65.
  • Hora pico: $6.412,68.

En tanto, para las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores serán:

  • Horario normal: $1.922,15.
  • Hora pico: $2.665,99.

Por su parte, el Paseo del Bajo costará $10.208,25 para vehículos livianos y motos.

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