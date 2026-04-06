6 de abril de 2026 Inicio
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Listado completo: estos son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026

El mes combina días no laborables nacionales, lo que genera oportunidades para escapadas y fines de semana largos.

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El 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar.

El 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar.

  • Hay múltiples feriados locales en la provincia de Buenos Aires.
  • Se combinan con feriados nacionales y días no laborables.
  • Abril ofrece varias oportunidades para descansar o viajar.
  • Cada municipio puede tener su propio esquema.

Los feriados en el territorio bonaerense incluyen celebraciones locales, aniversarios fundacionales y fechas patronales en distintos municipios. Estos son todos los días no laborables que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026.

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El calendario argentino incorpora conmemoraciones de alcance nacional que se combinan con las disposiciones locales, generando distintos esquemas de actividad según cada región. Esta convivencia entre fechas oficiales y celebraciones distritales impacta directamente en la organización del trabajo, la educación y la vida cotidiana.

En este sentido, el 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar, más allá del inicio del ciclo lectivo y la rutina laboral. Estas fechas ofrecen oportunidades para cortar con la dinámica diaria y planificar momentos de desconexión en todo el país.

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Qué feriados tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026

Durante abril, estos partidos tendrán feriados locales en la provincia de Buenos Aires:

  • 1 de abril: Monte Hermoso (aniversario fundacional).
  • 4 de abril*: Tandil (aniversario fundacional).
  • 4 de abril*: Pellegrini (aniversario fundacional).
  • 5 de abril*: San Vicente (fiesta patronal).
  • 7 de abril: Avellaneda (aniversario fundacional).
  • 9 de abril: Esteban Echeverría (aniversario fundacional).
  • 11 de abril*: Bahía Blanca (aniversario fundacional).
  • 22 de abril: Patagones (aniversario fundacional).
  • 24 de abril: Marcos Paz (fiesta patronal).
  • 24 de abril: Tres Arroyos (aniversario fundacional).
  • 30 de abril: Navarro (aniversario fundacional).

También habrá feriados locales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires:

  • 1 de abril: La Viruta (Punta Indio).
  • 2 de abril*: Goyena (Saavedra).
  • 5 de abril*: Rivera (Adolfo Alsina).
  • 7 de abril: Gardey (Tandil).
  • 9 de abril: Coronel Dorrego.
  • 11 de abril*: Pasteur (Lincoln).
  • 12 de abril*: Trenque Lauquen.
  • 12 de abril*: Nicanor Olivera (Necochea).
  • 13 de abril: Médanos (Villarino).
  • 13 de abril: Iriarte (General Pinto).
  • 14 de abril: Argerich (Villarino).
  • 14 de abril: Julio Arditi (Magdalena).
  • 15 de abril: Esteban Agustín Gascón (Adolfo Alsina).
  • 15 de abril: Arroyo Corto (Saavedra).
  • 17 de abril: Erize (Puan).
  • 17 de abril: Tornquist.
  • 18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego).
  • 19 de abril: Roberto Payró (Magdalena).
  • 23 de abril: Los Pocitos (Patagones).
  • 25 de abril: Coronel Granada (General Pinto).
  • 27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).
Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1 de enero.
  • 2 de abril.
  • 25 de mayo.
  • 9 de julio.
  • 8 de diciembre.
  • 25 de diciembre.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estas fechas pueden moverse al lunes o viernes más cercano para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno.

Feriados con fines turísticos

El calendario también incluye feriados con fines turísticos, definidos por el Gobierno para extender descansos:

  • Lunes 23 de marzo de 2026.
  • Viernes 10 de julio de 2026.
  • Lunes 7 de diciembre de 2026.

Estos días se suman a otros feriados nacionales para formar fines de semana largos, impulsar escapadas y dinamizar la actividad económica en distintos puntos del país.

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