Listado completo: estos son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026

El mes combina días no laborables nacionales, lo que genera oportunidades para escapadas y fines de semana largos.

El 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar.

Los feriados en el territorio bonaerense incluyen celebraciones locales, aniversarios fundacionales y fechas patronales en distintos municipios. Estos son todos los días no laborables que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026 .

Este feriado será justo en la mitad de abril 2026 y pocos lo tienen en cuenta: cuál es

El calendario argentino incorpora conmemoraciones de alcance nacional que se combinan con las disposiciones locales, generando distintos esquemas de actividad según cada región. Esta convivencia entre fechas oficiales y celebraciones distritales impacta directamente en la organización del trabajo, la educación y la vida cotidiana.

En este sentido, el 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar, más allá del inicio del ciclo lectivo y la rutina laboral. Estas fechas ofrecen oportunidades para cortar con la dinámica diaria y planificar momentos de desconexión en todo el país.

Durante abril, estos partidos tendrán feriados locales en la provincia de Buenos Aires:

También habrá feriados locales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires:

1 de abril: La Viruta (Punta Indio).

2 de abril*: Goyena (Saavedra).

5 de abril*: Rivera (Adolfo Alsina).

7 de abril: Gardey (Tandil).

9 de abril: Coronel Dorrego.

11 de abril*: Pasteur (Lincoln).

12 de abril*: Trenque Lauquen.

12 de abril*: Nicanor Olivera (Necochea).

13 de abril: Médanos (Villarino).

13 de abril: Iriarte (General Pinto).

14 de abril: Argerich (Villarino).

14 de abril: Julio Arditi (Magdalena).

15 de abril: Esteban Agustín Gascón (Adolfo Alsina).

15 de abril: Arroyo Corto (Saavedra).

17 de abril: Erize (Puan).

17 de abril: Tornquist.

18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego).

19 de abril: Roberto Payró (Magdalena).

23 de abril: Los Pocitos (Patagones).

25 de abril: Coronel Granada (General Pinto).

27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1 de enero.

2 de abril.

25 de mayo.

9 de julio.

8 de diciembre.

25 de diciembre.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estas fechas pueden moverse al lunes o viernes más cercano para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno.

Feriados con fines turísticos

El calendario también incluye feriados con fines turísticos, definidos por el Gobierno para extender descansos:

Lunes 23 de marzo de 2026.

Viernes 10 de julio de 2026.

Lunes 7 de diciembre de 2026.

Estos días se suman a otros feriados nacionales para formar fines de semana largos, impulsar escapadas y dinamizar la actividad económica en distintos puntos del país.