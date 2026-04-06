Listado completo: estos son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026

El 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar.
Hay múltiples feriados locales en la provincia de Buenos Aires.
Se combinan con feriados nacionales y días no laborables.
Abril ofrece varias oportunidades para descansar o viajar.
Cada municipio puede tener su propio esquema.
Los feriados en el territorio bonaerense incluyen celebraciones locales, aniversarios fundacionales y fechas patronales en distintos municipios. Estos son todos los días no laborables que tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026.
El calendario argentino incorpora conmemoraciones de alcance nacional que se combinan con las disposiciones locales, generando distintos esquemas de actividad según cada región. Esta convivencia entre fechas oficiales y celebraciones distritales impacta directamente en la organización del trabajo, la educación y la vida cotidiana.
En este sentido, el 2026 comienza con varias jornadas que invitan a hacer una pausa y descansar, más allá del inicio del ciclo lectivo y la rutina laboral. Estas fechas ofrecen oportunidades para cortar con la dinámica diaria y planificar momentos de desconexión en todo el país.
Qué feriados tendrá la provincia de Buenos Aires en abril 2026
Durante abril, estos partidos tendrán feriados locales en la provincia de Buenos Aires:
1 de abril: Monte Hermoso (aniversario fundacional).
4 de abril*: Tandil (aniversario fundacional).
4 de abril*: Pellegrini (aniversario fundacional).
5 de abril*: San Vicente (fiesta patronal).
7 de abril: Avellaneda (aniversario fundacional).
9 de abril: Esteban Echeverría (aniversario fundacional).
11 de abril*: Bahía Blanca (aniversario fundacional).
22 de abril: Patagones (aniversario fundacional).
24 de abril: Marcos Paz (fiesta patronal).
24 de abril: Tres Arroyos (aniversario fundacional).
30 de abril: Navarro (aniversario fundacional).
También habrá feriados locales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires:
1 de abril: La Viruta (Punta Indio).
2 de abril*: Goyena (Saavedra).
5 de abril*: Rivera (Adolfo Alsina).
7 de abril: Gardey (Tandil).
9 de abril: Coronel Dorrego.
11 de abril*: Pasteur (Lincoln).
12 de abril*: Trenque Lauquen.
12 de abril*: Nicanor Olivera (Necochea).
13 de abril: Médanos (Villarino).
13 de abril: Iriarte (General Pinto).
14 de abril: Argerich (Villarino).
14 de abril: Julio Arditi (Magdalena).
15 de abril: Esteban Agustín Gascón (Adolfo Alsina).
15 de abril: Arroyo Corto (Saavedra).
17 de abril: Erize (Puan).
17 de abril: Tornquist.
18 de abril: El Perdido (Coronel Dorrego).
19 de abril: Roberto Payró (Magdalena).
23 de abril: Los Pocitos (Patagones).
25 de abril: Coronel Granada (General Pinto).
27 de abril: Mayor Buratovich (Villarino).
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
1 de enero.
2 de abril.
25 de mayo.
9 de julio.
8 de diciembre.
25 de diciembre.
Feriados trasladables
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Estas fechas pueden moverse al lunes o viernes más cercano para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno.
Feriados con fines turísticos
El calendario también incluye feriados con fines turísticos, definidos por el Gobierno para extender descansos:
Lunes 23 de marzo de 2026.
Viernes 10 de julio de 2026.
Lunes 7 de diciembre de 2026.
Estos días se suman a otros feriados nacionales para formar fines de semana largos, impulsar escapadas y dinamizar la actividad económica en distintos puntos del país.