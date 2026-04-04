5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el miércoles 15 de abril en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El cuarto mes del año llegó con varias sorpresas, entre ellas una jornada que le brindará un descanso sorpresa a muchos afortunados.

Por
Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia

Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia, quienes no trabajarán el miércoles 15 de abril. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse al asueto y otorgarles una jornada libre.

  • Con abril llega un mes con un calendario de feriados que le otorgará días de descanso a muchos, pero también habrá jornadas no tan conocidas que les jugarán una buena pasada a quienes trabajan o estudian.
  • Si bien no podrán disfrutarlo todos los ciudadanos, serán muchos quienes tendrán la posibilidad de verse beneficiados.
  • Este tipo de asuetos suele ser más limitado en cuanto a alcance, pero abarca varias localidades de la provincia de Buenos Aires.
  • El 15 de abril de 2026 en la provincia de Buenos Aires, las localidades de Esteban A. Gascón, del partido de Adolfo Alsina, y Arroyo Corto, del partido de Saavedra, celebrarán su aniversario fundacional.

Con abril llega un mes con un calendario de feriados que le otorgará días de descanso a muchos, pero también habrá jornadas no tan conocidas que les jugarán una buena pasada a quienes trabajan o estudian, debido a que podrán aprovechar para recargar energías.

Abril cuenta con varios Feriados para distintos grupos específicos
Te puede interesar:

Este feriado será justo en la mitad de abril 2026 y pocos lo tienen en cuenta: cuál es

Si bien no podrán disfrutarlo todos los ciudadanos, serán muchos quienes tendrán la posibilidad de verse beneficiados. Este tipo de asuetos suele ser más limitado en cuanto a alcance, pero abarca varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

Feriado

Por qué es feriado el 15 de abril en 2026 y a quiénes alcanza

Cabe remarcar que no tendrá un alcance que beneficie a todos los argentinos, ya que no formará parte del calendario nacional de feriados. Esto se debe a que, en la provincia de Buenos Aires, las localidades de Esteban A. Gascón, del partido de Adolfo Alsina, y Arroyo Corto, del partido de Saavedra, celebrarán su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia, quienes no trabajarán el miércoles 15 de abril. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse al asueto y otorgarles una jornada libre.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Carnaval: Sábado 14 al martes 17 de febrero (4 días).
  • Verano/Memoria: Sábado 21 al martes 24 de marzo (4 días, con feriado puente el 23/3).
  • Semana Santa y Malvinas: Jueves 2 al domingo 5 de abril (4 días).
  • Día del Trabajador: Viernes 1 al domingo 3 de mayo (3 días).
  • Revolución de Mayo: Sábado 23 al lunes 25 de mayo (3 días).
  • Día de la Independencia: Jueves 9 al domingo 12 de julio (4 días, con puente el 10/7).
  • Agosto: Sábado 15 al lunes 17 de agosto (3 días).
  • Octubre: Sábado 10 al lunes 12 de octubre (3 días).
  • Noviembre: Sábado 21 al lunes 23 de noviembre (3 días).
  • Diciembre: Sábado 5 al martes 8 de diciembre (4 días, con puente el 7/12) y Navidad del 25 al 27.
Feriado
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es importante señalar que varios de estos asuetos coinciden con sábados, domingos o los feriados nacionales.

Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado en abril 2026

Abril da lugar a un fin de semana largo de 4 días, uno de los más importantes del primer semestre del año.

Cuales son todos los feriados de abril 2026 en Buenos Aires

Calendario de feriados en 2026.

¿Es puente? Cuál es el motivo del feriado del 3 de abril en 2026

Se confirmaron qué días de esta semana serán Feriados y lo que ocurrirá con el día no laborable

Estos son los feriados de abril 2026 por Semana Santa: ¿cómo se cobra si trabajás?

Tras el feriado extendido de abril, la próxima oportunidad llegará en mayo con dos fechas clave que generan descanso asegurado.

Qué fin de semana largo le seguirá al de Semana Santa en 2026: ¿por qué es feriado?

Existen varios Feriados que, al no ser nacionales, pasan desapercibidos

Confirmaron un nuevo feriado "sorpresa" después de Semana Santa en abril 2026: ¿a quiénes alcanza?

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de abril de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril de 2026

Hace 10 minutos
Milei junto a sus funcionarios más cercanos.

Milei comienza la semana con una reunión de Gabinete para dar una señal de unidad ante el escándalo de Adorni

Hace 28 minutos
Lluvia en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta amarilla en el AMBA: lluvia y vientos fuertes para empezar la semana

Hace 30 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 1 hora
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 1 hora