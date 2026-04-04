Decretan feriado para el miércoles 15 de abril en 2026: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar El cuarto mes del año llegó con varias sorpresas, entre ellas una jornada que le brindará un descanso sorpresa a muchos afortunados. Por + Seguir en







Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia, quienes no trabajarán el miércoles 15 de abril. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse al asueto y otorgarles una jornada libre.

Con abril llega un mes con un calendario de feriados que le otorgará días de descanso a muchos, pero también habrá jornadas no tan conocidas que les jugarán una buena pasada a quienes trabajan o estudian.

Si bien no podrán disfrutarlo todos los ciudadanos, serán muchos quienes tendrán la posibilidad de verse beneficiados.

Este tipo de asuetos suele ser más limitado en cuanto a alcance, pero abarca varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

El 15 de abril de 2026 en la provincia de Buenos Aires, las localidades de Esteban A. Gascón, del partido de Adolfo Alsina, y Arroyo Corto, del partido de Saavedra, celebrarán su aniversario fundacional. Con abril llega un mes con un calendario de feriados que le otorgará días de descanso a muchos, pero también habrá jornadas no tan conocidas que les jugarán una buena pasada a quienes trabajan o estudian, debido a que podrán aprovechar para recargar energías.

Si bien no podrán disfrutarlo todos los ciudadanos, serán muchos quienes tendrán la posibilidad de verse beneficiados. Este tipo de asuetos suele ser más limitado en cuanto a alcance, pero abarca varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

Feriado Por qué es feriado el 15 de abril en 2026 y a quiénes alcanza Cabe remarcar que no tendrá un alcance que beneficie a todos los argentinos, ya que no formará parte del calendario nacional de feriados. Esto se debe a que, en la provincia de Buenos Aires, las localidades de Esteban A. Gascón, del partido de Adolfo Alsina, y Arroyo Corto, del partido de Saavedra, celebrarán su aniversario fundacional.

Esto afectará principalmente a los empleados del sector público y del Banco Provincia, quienes no trabajarán el miércoles 15 de abril. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán esperar la decisión de sus empleadores, ya que podrían adherirse al asueto y otorgarles una jornada libre.

Feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Carnaval: Sábado 14 al martes 17 de febrero (4 días).

Sábado 14 al martes 17 de febrero (4 días). Verano/Memoria: Sábado 21 al martes 24 de marzo (4 días, con feriado puente el 23/3).

Sábado 21 al martes 24 de marzo (4 días, con feriado puente el 23/3). Semana Santa y Malvinas: Jueves 2 al domingo 5 de abril (4 días).

Jueves 2 al domingo 5 de abril (4 días). Día del Trabajador: Viernes 1 al domingo 3 de mayo (3 días).

Viernes 1 al domingo 3 de mayo (3 días). Revolución de Mayo: Sábado 23 al lunes 25 de mayo (3 días).

Sábado 23 al lunes 25 de mayo (3 días). Día de la Independencia: Jueves 9 al domingo 12 de julio (4 días, con puente el 10/7).

Jueves 9 al domingo 12 de julio (4 días, con puente el 10/7). Agosto: Sábado 15 al lunes 17 de agosto (3 días).

Sábado 15 al lunes 17 de agosto (3 días). Octubre: Sábado 10 al lunes 12 de octubre (3 días).

Sábado 10 al lunes 12 de octubre (3 días). Noviembre : Sábado 21 al lunes 23 de noviembre (3 días).

: Sábado 21 al lunes 23 de noviembre (3 días). Diciembre: Sábado 5 al martes 8 de diciembre (4 días, con puente el 7/12) y Navidad del 25 al 27. Feriado