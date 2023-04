Liberaron a Marcelo Corazza: sigue procesado, pero sin prisión preventiva

El productor se encontraba detenido en el penal de Ezeiza, donde había sido trasladado el 23 de marzo junto a los otros tres detenidos que tiene la causa. El expediente está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones.

En su declaración indagatoria, el ex Gran Hermano negó todos los cargos y no quiso responder preguntas. "Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando", aseguró.

Orden de liberación de Marcelo Corazza Twitter @agus_rey

Según la imputación, a Corazza y los otros tres detenidos se los acusa de "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

En la causa, Corazza está mencionado en un solo hecho. Según la víctima que lo denuncia, ocurrió "luego de 2001", cuando ya había ganado el reality. Contó que el productor lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur y allí se dio una situación de abuso.