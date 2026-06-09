YPF proyecta integrar el top 20 global en 2030 con exportaciones por u$s30.000 millones El CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, habló de un ambicioso plan de expansión basado en el desarrollo de gas natural licuado en Vaca Muerta durante un evento empresarial. Por Agregar C5N en









Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó durante el IAE Summit 2026 en Buenos Aires que la empresa estatal se ubicará entre las 20 petroleras más grandes del mundo para el año 2030. Para alcanzar este objetivo, la compañía trazó un plan con epicentro en Vaca Muerta para exportar u$s30.000 millones anuales en energía hacia 2031 a través de plantas procesadoras de gas natural licuado.

Durante su exposición, el ejecutivo dimensionó la escala actual de la firma frente a corporaciones internacionales. "Hoy podemos decir que YPF es más grande que Halliburton y la mitad de Ford", afirmó Marín. La hoja de ruta para la expansión se denomina modelo "4x4", el cual cuadruplicará el valor de la empresa mediante cuatro polos productivos.

Los focos operativos en Vaca Muerta incluyen áreas consolidadas y nuevos desarrollos con socios internacionales bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El cuarto polo, destinado al gas natural licuado, cuenta con cinco concesiones aprobadas en Neuquén para venta al exterior.

Marín definió a esta iniciativa gasífera como el pilar fundamental y el desafío máximo de su gestión. "Es el proyecto más difícil que me va a tocar trabajar en mi vida. Armarlo y ejecutarlo es muy complejo desde todo punto de vista: desde lo técnico, lo comercial, lo financiero y lo jurídico", aseveró.

La empresa destina inversiones millonarias para la infraestructura exportadora La obra requerirá fondos por u$s24.000 millones y el esquema financiero final se definirá antes de fin de año con el banco JP Morgan. Según anticipó el directivo, esta planta será el 70% de la refinería de La Plata y representará "el project finance más grande de Latinoamérica en la historia".