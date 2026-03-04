4 de marzo de 2026 Inicio
Denuncian ataque homofóbico a un periodista en Almagro: "No está superado el hecho de ser trolo"

Lucas Román fue abordado por la espalda por un hombre a la salida de la radio Futurock. "Sin mediar ningún tipo de palabras me dio tres trompadas en la cara", contó el periodista.

Lucas Román en el estudio de Futurock luego del ataque.

Lucas Román en el estudio de Futurock luego del ataque.

Lucas Román fue atacado este lunes a la salida de la radio por un hombre de 1,80 metros que se le acercó por la espalda, le chistó y le pegó tres piñas "sin mediar ningún tipo de palabras". "No está superado el hecho de ser trolo, por más que salgamos y todo eso se ve que no alcanza", se lamentó este miércoles en Futurock.

A partir del sábado regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste. 
Nuevo golpe al bolsillo: aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste

Con un ojo visiblemente morado, el columnista de Furia Bebé, el programa conducido por Malena Pichot, reveló que se llegó a preguntar si le habían pegado por usar una remera rosa. "Lo que sé es que esto fue el día posterior a que el Presidente dijera 'me encanta domarlos', 'me encanta verlos sufrir', 'les quiero dejar el culo como un mandril' y demás", remarcó.

"Nosotras todo el tiempo estamos en recortes, videos y muchas de las cosas que dice el Presidente son los comentarios a esos videos: 'Falcon', 'hay que darle una buena cogida', 'te tendrían que haber matado de chico por puto'", advirtió Román y sostuvo: "Ni se imaginan las cosas que le dicen a Julia Mengolini y a Malena (Pichot)".

"No me voy a quedar en mi casa, voy a seguir haciendo las cosas que hago porque se la bancan las travas, los trolos, las lesbianas, las mujeres y las Abuelas (de Plaza de Mayo) todos los días, ¿no me la voy a bancar yo?", concluyó.

"No sos el primero"

El recepcionista de la guardia a la que asistió lo anotició con que ese tipo de ataques es frecuente. "Me dijo 'mirá, no sos el primero, están viniendo por mes 10 personas por esto, salen de laburar y les pegan'", detalló el columnista y sumó: "La doctora que me atendió me dijo 'a mi nunca me había pasado, me habían contado y hoy me llegaron vos y una señora'".

La médica le advirtió que las piñas que le dio el hombre no identificado lo tendrían que "haber noqueado". "No sé quién es, hice la denuncia, estoy con el CELS averiguando", explicó Román sobre la identidad del agresor.

