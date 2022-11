Las hermanas de Maradona y una pelea judicial contra marca de ropa deportiva

Las remeras, comercializadas bajo el lema "Coronados de Gloria", tenían una edición limitada de solo mil unidades a la venta. Las mismas, no fueron autorizadas por las hermanas Maradona quienes, a través de la empresa Sattvica, que maneja todo lo relacionado con la marca Maradona en indumentaria deportiva, obligó a dar de baja los productos.

La firma Sattvica, presidida por Rita Mabel Maradona, impuso una demanda contra Le Coq Sportif por el "uso indebido" de la marca e imagen de su hermano. Por un fallo del juez Marcelo Gota, la marca francesa deberá dejar de comercializar el producto, y retirar toda publicidad que lo promocione.

"En consecuencia, bajo responsabilidad de la peticionaria y previa caución real que se fija en la suma de $1.500.000, decretase respecto de LE COQ SPORTIF la medida cautelar solicitada para que cese de inmediato en el uso de las marcas indicadas en el anexo de la demanda que por cualquier medio que se encuentre realizando, así como también, cesar en la publicidad respecto de dichos productos ya sea en folletería, internet, radio, televisión y/o en cualquier otro medio de difusión", expresa el fallo judicial.

Fuentes judiciales aclararon que hasta tanto no se haga efectiva la caución, la medida cautelar no es efectiva y no afecta la comercialización de la camiseta homenaje. En ese sentido, la empresa dijo que "la medida cautelar divulgada públicamente no afecta a Le Coq Sportif ya que no ha utilizado ninguna marca registrada de Sattvica SA".

https://twitter.com/marcadegol/status/1577648596844937220 @lecoqsportif_ar lanzó 'Coronados de Gloria', una camiseta en homenaje a Diego Maradona.



En una primera instancia, está limitada a 1.000 unidades e incluye un packaging especial que agrega una cinta de capitán y una ilustración creada por Sebastián Domenech. pic.twitter.com/qxM1ccDWXi — Marca de Gol (@marcadegol) October 5, 2022

El comunicado de Le Coq Sportif

Por medio de la presente, y atento a la información errónea y maliciosa que ha salido en algunos medios en los últimos días que involucra a Le Coq Sportif, marca distribuida en nuestro país por ID Argentina S.A., es nuestra intención comunicar al público en general que el lanzamiento de la colección “Coronados de Gloria” y todas las acciones realizadas a partir de la misma, ha sido realizada con todas las autorizaciones necesarias por parte de los Herederos, quienes gozan de los derechos absolutos.

Le Coq Sportif en todo momento se ha conducido dentro del marco legal correspondiente y con las autorizaciones de sus hijos, únicos autorizados a dar permisos de uso de imagen de su padre. Con fecha 9 de septiembre del 2022, los herederos aprobaron en forma unánime el uso de todas las imágenes y la colección “Coronados de Gloria”.

Asimismo, cabe aclarar que no existe juicio alguno con sentencia ni ninguno de los aspectos que han trascendido mediáticamente. La medida cautelar divulgada públicamente no afecta a Le Coq Sportif ya que no ha utilizado ninguna marca registrada de Sattvica SA.

En base a lo expuesto y solicitando el derecho de réplica, les agradecemos compartir públicamente lo previamente expuesto a fin de preservar la imagen de Le Coq Sportif y ID Argentina S.A.