¡Adiós definitivo al verano! El frío y las tormentas llegaron para quedarse: rige una alerta amarilla por lluvias

Tras el temporal que afectó gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones. El avance de un frente frío refresca las mañanas y se mantendrá durante los próximos días.

Tras el temporal que afectó Buenos Aires y causó grandes daños en localidades como Moreno, la jornada del miércoles 18 de marzo amaneció fresca con una mínima de 16° que aumentará, poco a poco, durante el transcurso del día. La máxima prevista será de 26°.

Durante el martes, desde Meteored informaron que el “ avance de un sistema frontal frío por el centro y norte argentino, y un ciclón en el extremo sur patagónico”, generó tormentas fuertes en 16 provincias de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en su pronóstico extendido que las condiciones meteorológicas mejorarán durante el jueves y viernes. Sin embargo, vuelve el frío durante las primeras horas de la mañana y estiman que la temperatura mínima rondará entre los 16° a 18°.

17 MAR | Así ingresaban las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires con ráfagas de hasta 80 km/h Luego del pasaje del frente, la temp, que al mediodía estaba en 28.4 °C, con una sensación térmica de 31.3 °C, bajó a 20 °C Además, el viento rotó del noreste al sudoeste. https://t.co/jMpn5cPvjX

A su vez, las zonas cordilleranas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut , están bajo alerta por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.

Para lo que resta de la semana, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá estable y agradable , con temperaturas que todavía conservan un aire veraniego. Tanto hoy miércoles 18 como el jueves 19 , se esperan jornadas con nubosidad variable pero sin probabilidades de lluvia, alcanzando máximas de 26° . El jueves, específicamente, arrancará con una mañana fresca de 18° , ideal para salir con un abrigo liviano.

El viernes 20 se presentará como el día más cálido de la semana, con una máxima que trepará hasta los 27° y una mínima de 21°. El cielo estará mayormente cubierto durante todo el día, funcionando como la antesala del cambio brusco que se espera para el comienzo del fin de semana.

CABA pronóstico 18-3-26 Captura del SMN.

La inestabilidad llegará finalmente el sábado 21, coincidiendo con el inicio del otoño. Se prevén tormentas y lluvias aisladas durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y el 70% por la mañana. A pesar del agua, la temperatura se mantendrá templada, con una máxima de 25°.

Finalmente, el domingo 22 marcará el verdadero descenso térmico. Si bien el cielo se despejará y volverá a brillar el sol, la temperatura mínima caerá hasta los 15°, consolidando un ambiente mucho más fresco. Será un cierre de semana con tiempo seco y una máxima de 24°, ideal para actividades al aire libre pero ya con el rigor otoñal presente.