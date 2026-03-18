18 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo se considera el lunes 23 de marzo en Argentina: ¿es feriado?

El objetivo detrás de estos consiste en fomentar el turismo interno. La jornada es optativa para empleadores, que pueden decidir si se trabaja o no. Quienes trabajen ese día cobran el salario habitual, sin el adicional de un feriado.

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Los días no laborables son optativos para el empleador.

Los días no laborables son optativos para el empleador.

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  • El lunes 23 de marzo de 2026 no es feriado, sino un día no laborable con fines turísticos.
  • La jornada es optativa para empleadores, que pueden decidir si se trabaja o no.
  • Quienes trabajen ese día cobran el salario habitual, sin el adicional de un feriado.
  • Se ubica antes del feriado del 24 de marzo y genera un fin de semana largo de cuatro días.

El lunes 23 de marzo de 2026 genera consultas entre trabajadores y empleadores que buscan aclarar su naturaleza jurídica y las implicancias laborales correspondientes. Esta jornada fue establecida por el Gobierno nacional como día no laborable con fines turísticos, categoría diferente a la de feriado nacional, que implica derechos y obligaciones específicos tanto para trabajadores como para empresas, que deben comprender las distinciones para planificar adecuadamente sus actividades durante este período.

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La difusión de esta medida genera expectativa porque el lunes 23 cae estratégicamente antes del martes 24 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia mediante feriado nacional inamovible. Esta configuración genera un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos que representa una oportunidad importante para organizar escapadas turísticas.

Comprender la diferencia entre "día no laborable" y "feriado nacional" es fundamental para trabajadores que necesitan saber si tienen garantizado el descanso y para empleadores que deben decidir si sus establecimientos operarán normalmente. Esta distinción impacta directamente en derechos salariales, organización de servicios y planificación de actividades durante uno de los primeros fines de semana largos del año.

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¿Es feriado el lunes 23 de marzo?

El lunes 23 de marzo de 2026 no constituye feriado nacional según la definición técnica establecida por la legislación laboral argentina. Esta jornada fue decretada como día no laborable con fines turísticos, categoría jurídica diferente que el Poder Ejecutivo puede implementar hasta tres veces al año mediante facultades conferidas por ley.

En los feriados nacionales, todos los trabajadores tienen descanso obligatorio garantizado por ley, y quienes deban prestar servicios durante estas jornadas tienen derecho a percibir el doble de su salario habitual según lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Este régimen protege al trabajador mediante compensación económica significativa por laborar en fechas de conmemoración nacional.

Por otro lado, los días no laborables son optativos para el empleador, quien mantiene potestad para decidir si sus establecimientos permanecerán cerrados o desarrollarán actividades normalmente. Esta flexibilidad significa que bancos, organismos públicos y algunas empresas probablemente no abrirán el lunes 23 de marzo, pero en otros sectores económicos la actividad podría ser completamente normal según decisiones empresariales individuales.

La Ley de Contrato de Trabajo establece claramente que si un trabajador presta servicios durante un día no laborable como el 23 de marzo, percibe su remuneración normal sin el adicional del 100% que correspondería a un feriado nacional. El objetivo gubernamental detrás de estos días no laborables consiste en fomentar el turismo interno y facilitar el descanso de la población mediante la creación de fines de semana largos estratégicos.

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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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