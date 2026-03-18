18 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo será la actividad de los bancos el 23 y 24 de marzo 2026

Todas las operaciones que requieran validación entre bancos o procesamiento de documentos físicos se verán afectadas en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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Las entidades financieras de todo el país interrumpirán la atención presencial. 

Las entidades financieras de todo el país interrumpirán la atención presencial. 

  • El sector financiero se suma tanto al día no laborable del lunes como al feriado nacional del martes por el Día de la Memoria.
  • Los bancos de todo el país no abrirán sus puertas durante 48 horas, abarcando el lunes 23 y el martes 24 de marzo.
  • El Home Banking y las aplicaciones móviles funcionarán con normalidad para realizar transferencias, pagos y consultas de saldo.
  • Estarán disponibles para extracciones y depósitos, aunque se recomienda retirar efectivo con antelación por posibles faltantes de billetes.

La actividad del sistema financiero argentino se verá afectada la próxima semana debido al feriado nacional por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Además, el lunes 23 de marzo, los operarios bancarios serán alcanzados por el “día no laborable” decretado por el Gobierno.

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De esta manera, según confirma el cronograma oficial, las sucursales de todas las entidades bancarias se preparan para un cese de actividades de 48 horas. Esta interrupción afectará tanto a la banca pública como a la privada en todo el territorio nacional, obligando a los usuarios a planificar sus movimientos con antelación para evitar inconvenientes en trámites que requieran asistencia en sucursal.

Banco central de la república

Según las normativas vigentes del Banco Central (BCRA), el sector financiero adhiere a ambos descansos, suspendiendo la apertura de sus puertas. Pese al cierre de los edificios, el sistema financiero garantiza la continuidad de las operaciones a través de sus canales digitales.

Cómo funcionarán los bancos el 23 y 24 de marzo 2026

Durante el lunes 23 y el martes 24 de marzo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas para la atención presencial. Sin embargo, los clientes podrán utilizar otras alternativas para gestionar su dinero.

Los cajeros automáticos estarán operativos durante las 48 horas para extracciones de efectivo, depósitos y otras gestiones automáticas. Se recomienda realizar los retiros con tiempo, ya que la reposición de billetes podría verse limitada hacia el final del fin de semana largo.

Las plataformas, como Home Banking y apps móviles, funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pago de tarjetas, servicios y consultas de saldo. De esta manera, las transferencias, pagos de servicios y consultas podrán realizarse con normalidad, aunque las gestiones que involucren clearing bancario, o requieran el procesamiento de documentación en papel quedará en espera hasta el miércoles 25, cuando la actividad se normalice en todo el país.

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