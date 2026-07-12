Las 6 mentiras más comunes en los CV: de los trabajos anteriores a las referencias laborales

Los currículum vitae pueden ser clave en las búsquedas de empleo, por lo que la falsificación de datos es una tentación. Sin embargo, especialistas advierten que se debe incluir un perfil fidedigno para evitar ser descartado.

Los currículum vitae (CV) suelen ser el primer paso para abrir la puerta en la búsqueda de un trabajo, ya sea para conseguir una actividad y pasar a estar con empleo o incorporar otra actividad laboral por la crisis económica. Sea un caso u otro, se trata de un documento que puede ser determinante en los procesos, por lo que los expertos sugieren que sea claro, estructurado y conciso para que lo lean las empresas.

La urgencia económica y las inseguridades por la alta competitividad pueden llevar a que personas candidatas, conscientes de la importancia del CV, caigan en la tentación de escribir mentiras al considerar que incrementarán las chances de ser seleccionadas. Sin embargo, los especialistas advierten que en todos los casos se debe incluir un perfil fidedigno para evitar consecuencias que hasta podrían ser graves.

En tal sentido, la analista de recursos humanos Sol Leguizamón explicó el motivo por el cual algunos postulantes recurren a mentiras. "Muchas veces es porque realmente necesitan el trabajo o porque no pueden explicarse con claridad en los CV. Es mejor ser honesto y marcar las competencias para determinado puesto, porque cuando se mandan CV a distintos lados, a veces se envía siempre el mismo. Entonces, cuando se se presenta para un sector determinado, hay que armarlo para ese puesto", expresó en diálogo con C5N.

"Por ejemplo, si un aviso de trabajo dice que hay que tener determinadas características, uno tiene que analizar lo que sabe y adaptarlo para ese puesto. Mucha gente no sabe eso y a veces prefiere mentir, en lugar de ser honesto y presentarse con las habilidades que sí tiene y que puede ofrecer a la empresa. A veces, las personas tienen las habilidades, pero quedan descartadas por mentir para intentar quedar seleccionadas o por no saber armar el CV" , advirtió en esta línea.

También marcó que el intercambio con los entrevistadores es la instancia donde se detectan los datos falsos: "El momento crucial son las entrevistas, donde se puede tener un intercambio con el candidato. Ahí se puede hacer preguntas y que cuente de su vida. Ahí, los postulantes a veces están tensos y después se relajan y empiezan a contar libremente. En ese momento, quizás se les escape algo que pusieron en el CV que durante determinado periodo no fue así. Se los pone en una situación concreta del trabajo y no saben expresarse".

En tanto, Leguizamón se refirió al rol de la inteligencia artificial en la elaboración de los CV. "ChatGPT es una buena herramienta siempre y cuando se la utilice bien. Ayuda a mejorar mucho el currículum, pero no aporta la mirada humana de lo que realiza una persona. Por ejemplo, cuando se le pide que lo adapte al puesto de trabajo, lo hace con las características, pero probablemente no sean reales las funciones realizadas en algún puesto de trabajo", explicó.

Por su parte, la especialista en recursos humanos Cecilia Demadonna remarcó en diálogo con C5N que generalmente los candidatos con inconsistencias no logran mantener sus puestos: "Más allá de la necesidad, conseguir un empleo no es ganarse un premio. El trabajo hay que sostenerlo todos los días. Entonces, si una persona dice algo relevante que no sabe hacer o que no tiene la formación, no lo podrá realizar. Es una cuestión de honestidad".

En este marco, hizo alusión a la responsabilidad de las empresas en el proceso. "Muchas veces pasa que las compañías no se toman en serio la selección y no revisan lo suficiente ni preguntan como hay que hacerlo. Entonces, se cae en 'la persona me mintió' cuando en realidad no se evaluó lo suficiente. Por ejemplo, en los oficios, si una empresa necesita que los candidatos tengan experiencia en una máquina y el postulante pone en el CV que la sabe usar, pero no se evalúa cómo la usa, probablemente esa persona tenga experiencia, pero no sea suficiente. Entonces no es que mintió, sino que no es lo que necesita la empresa", diferenció.

Las mentiras más comunes en los CV

Mentir en las experiencias laborales

Demadonna apuntó hacia la adulteración de la cronología en los currículum vitae. "Hay veces en las que las fechas de empleo no coinciden con la realidad, por ejemplo, cuando una persona pone que trabajó cinco años pero fue uno, lo que salta con las referencias laborales o en las entrevistas", subrayó.

Por su parte, Leguizamón remarcó que una de las falsedades más comunes es simular etapas laborales. "Hay personas que ocultan periodos sin empleo. Eso pasa mucho, especialmente en las mujeres con el tema de la maternidad, donde hubo periodos que no trabajaron y por miedo de no quedar en la entrevista, ponen que estuvieron trabajando en otra cosa cuando en realidad no es así", afirmó.

Exagerar las responsabilidades

En tanto, Leguizamón señaló la sobredimensión de los roles laborales anteriores: "Otra mentira común es inflar el puesto. Por ejemplo, cuando los candidatos ponen que fueron supervisores y tareas que no realizaron, cuando en realidad fueron operarios. En el momento de la entrevista, cuando se les pregunta cómo se realiza determinada tarea, no se pueden explayar".

A su vez, Demadonna expuso su concordancia, pese a los casos donde las fechas de experiencia laboral son ciertas. "Hay casos donde, si bien es cierto que el postulante tiene cinco años de experiencia en una empresa, exagera en las tareas", expresó.

El CV suele ser el primer paso en las búsquedas de trabajo. Redes sociales

Incluir títulos educativos falsos

En tal sentido, las especialistas mencionaron que distintos postulantes disimulan tener títulos educativos con los que en realidad no cuentan. Se trata de una práctica que habitualmente se utiliza para superar filtros de algoritmos de algunas empresas y generalmente es un recurso de los que sienten que en todos los casos es necesario disponer de un papel.

"Las mentiras ocurren con la educación. Muchos ponen que finalizaron algún estudio pero cuando se les pide que presenten el certificado, no ocurre así realmente", remarcó Leguizamón acerca de los títulos académicos, que constan sobre un ciclo de estudios.

Inflar las habilidades informáticas

Otra de las distorsiones más recurrentes son sobredimensionar las habilidades tecnológicas. "Dicen conocer sobre Excel o herramientas informáticas. Afirman tener un nivel muy avanzado y cuando se les pide una tabla dinámica, no lo pueden hacer", subrayó Leguizamón.

Entre los motivos de esta incongruencia se encuentran la confianza en aprender ya en el puesto de trabajo y sobredimensionar los conocimientos pese a que los candidatos utilizan las funciones básicas de los programas, en un escenario que se presenta especialmente en rubros administrativos, de gestión o financieros.

Distorsionar el conocimiento de idiomas

En este marco, Leguizamón mencionó la exageración en las habilidades lingüísticas. "Muchas personas escriben que tienen inglés avanzado y cuando llega la entrevista se advierte que no tienen ese nivel de conocimiento, por ejemplo durante las conversaciones", destacó la analista de recursos humanos.

La presión por la competencia con otros candidatos, la aprobación de los algoritmos y la creencia de que la mentira recién se detectaría una vez en la empresa son las razones principales. No obstante, al igual que en el resto de los datos falsos, las compañías pueden registrar estos hechos e incluso descartar al candidato en futuras búsquedas laborales.

Falsificar las referencias laborales

Demadonna también hizo hincapié en los contactos laborales: "Algunos ponen un número de un familiar o su propio celular si tiene más de dos teléfonos. Eso salta al final del proceso de selección. Esto no siempre ocurre por una desvinculación conflictiva con un anterior trabajo sino que también puede ser por una mala relación con un jefe, pero igualmente la mentira es inaceptable y hablarlo en la entrevista destaca la honestidad de la persona".

"Pasa mucho que cuando se las llama para hablar, uno se da cuenta que no sabe del puesto de trabajo cuando se le hace preguntas sobre determinado trabajo en particular, las actividades, los procedimientos y las habilidades", advirtió Leguizamón por su parte.