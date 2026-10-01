Crisis en las pymes: la industria cayó 4,9% interanual y la capacidad instalada ociosa superó el 40% Un informe advirtió por el impacto de los costos energéticos, la disminución de las importaciones de bienes vinculados a la producción y el freno de las inversiones. Además, el sector perdió más de 62 mil empleos registrados en un año. Por Agregar C5N en









Crisis en las pymes: la industria cayó 4,9% interanual y la capacidad instalada ociosa alcanzó el 41,8%.

La industria manufacturera volvió a registrar una fuerte contracción en julio y las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario de menor producción, aumento de costos y postergación de inversiones. Según el Informe de Coyuntura Industrial PyME de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la actividad fabril cayó 4,9% interanual y 5% frente a junio, en términos desestacionalizados.

El retroceso alcanzó a 12 de las 16 ramas industriales relevadas. Maquinaria y equipo encabezó las bajas, con una caída de 26,7%, seguida por textiles e indumentaria (-15,9%) y productos minerales no metálicos (-12,6%). También se redujo la producción de alimentos y bebidas, aunque en una magnitud menor: 0,5%.

Otro de los indicadores que refleja la situación es el nivel de utilización de las fábricas. En julio, la capacidad instalada se ubicó en 58,2%, lo que significa que el 41,8% permaneció sin utilizar. En la industria metalmecánica, el uso de las instalaciones retrocedió 10,4 puntos porcentuales en la comparación interanual.

El sector pyme atraviesa un grave crisis entre los miles de despidos y la caída en picada del consumo. C5N A la menor actividad se sumó el impacto de los costos energéticos. IPA advirtió sobre las dificultades que enfrentan empresas alcanzadas por el nuevo esquema del Mercado Eléctrico Mayorista, implementado a partir de la Resolución 400/2025. Según relevamientos de la entidad, algunas PyMEs sin contrato registraron aumentos de hasta cuatro veces en sus costos eléctricos.

El informe también puso el foco en las importaciones vinculadas con la producción. En agosto alcanzaron los u$s6.696 millones, aunque las cantidades físicas importadas disminuyeron 9,5% interanual. En particular, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital bajaron 16,9%, mientras que las de bienes de capital retrocedieron 3%.