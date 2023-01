Lanús: un patovica golpeó brutalmente a un joven por haberse sacado la remera en un boliche

La víctima radicó la denuncia en la comisaría y la investigación apuntará a los responsables de la seguridad del lugar: cuántos eran y quiénes eran quienes participaron del brutal ataque.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomi Pennisi (@tomi09.12)

El relato del joven sobre ataque que sufrió en "Club Leloir" su Instagram

La víctima denunció el brutal ataque por sus redes sociales y comentó que "el día Domingo 08/01/23 saliendo del boliche Club Leloir, a metros de llegar a la salida, un patovica me llama la atención por haberme sacado la remera y me da una trompada lo cual no me deja reaccionar".

Luego precisó que se metieron más patovicas en el conflicto y explicó la situación: "Me tira al piso y me llevan para un costado para seguir pegándome" . El joven acotó que en ese lugar "supuestamente no enfocan las cámaras", mientras se cubría "como podía la cabeza y pedía que paren que me iban a matar".

"Esto no es la primera vez que pasa, ya que conocemos varios casos iguales de violencia por parte de los patovicas de Club Leloir", contó.

Al mismo tiempo, pidió que compartan su caso en redes sociales y destacó el contexto en el que sucedió la tremenda golpiza.

"Es increíble que hoy los ojos de todo nuestro país están siguiendo el caso de Fernando Báez Sosa y aún así hay abusos de poder en patota que siguen ocurriendo sin tener conciencia que puedan acabar con la vida de un pibe de 21 años que simplemente salía a festejar mi cumpleaños".