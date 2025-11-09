Este rincón de Buenos Aires te traslada a Budapest con su arquitectura: dónde se encuentra

Uno de los barrios de Buenos Aires se distingue por una arquitectura que recuerda a las calles de Budapest.

La Ciudad de Buenos Aires ofrece un recorrido fascinante por distintos estilos arquitectónicos y culturales que reflejan su historia y diversidad . En sus calles conviven influencias europeas que le otorgan una identidad única, convirtiendo a la capital en un mosaico de épocas y tradiciones. Cada barrio posee un carácter propio, y algunos de ellos sorprenden con rincones que evocan paisajes urbanos de otras partes del mundo, permitiendo descubrir un “viaje europeo” sin salir del país.

Entre estos espacios singulares se encuentra la llamada “Hungría argentina”, un conjunto arquitectónico ubicado en el barrio de Almagro que despierta la curiosidad de quienes lo visitan. Este sector se distingue por su estilo particular, con construcciones que remiten a las calles de Budapest por su aire medieval y su encanto antiguo. Almagro, uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires, combina la vida porteña con una atmósfera europea que invita a recorrerlo con calma y apreciar cada detalle de sus fachadas.

El epicentro de esta “Hungría argentina” es un edificio histórico levantado en 1929 en la esquina de Medrano y Lezica. La obra, proyectada por el arquitecto Andrés Kálnay junto al constructor J. Mirabella, destaca por su estilo húngaro y su cuidada ornamentación. Con locales comerciales en la planta baja y departamentos en los pisos superiores, el edificio se reconoce por sus balcones decorativos, rejas de hierro, jardineras y vitrales coloridos. Esta joya arquitectónica representa un fragmento del patrimonio cultural porteño y mantiene viva la influencia europea que forma parte esencial de la identidad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires se distingue por su extraordinaria diversidad arquitectónica, un mosaico cultural que invita a recorrer distintas partes del mundo sin salir de sus calles. Entre las influencias españolas, francesas e italianas que definen gran parte de la capital, se oculta una joya menos conocida pero igual de cautivante: un rincón de marcada impronta centroeuropea que transporta directamente a las calles de Budapest, la capital de Hungría.

Este enclave singular, conocido popularmente como la “Hungría argentina”, se encuentra en el corazón del barrio de Almagro, una zona tradicional y céntrica de la ciudad. El epicentro de esta atmósfera europea se sitúa en la esquina de Medrano y Lezica, donde se levanta una construcción histórica que atrae la mirada de quienes pasan por allí, sorprendidos por su estética tan poco habitual en el paisaje porteño.

El edificio, diseñado en 1929 por el arquitecto de origen húngaro Andrés Kálnay junto al constructor J. Mirabella, es el responsable de este particular “viaje” en el tiempo y el espacio. Kálnay, junto a su hermano Jorge, dejó una profunda huella en la arquitectura local, combinando rasgos del Art Déco con referencias al pintoresquismo y a las tradiciones arquitectónicas de su tierra natal, lo que otorga a sus obras una identidad inconfundible.

La construcción se caracteriza por su estilo neomedieval húngaro, un lenguaje arquitectónico poco frecuente en Buenos Aires. Su fachada, compuesta por una planta baja con locales comerciales y tres niveles de departamentos, se destaca por la riqueza de sus detalles ornamentales. Los balcones, las rejas de hierro forjado, las jardineras y los vitrales de colores crean una escena que remite a los antiguos barrios europeos y despierta la curiosidad de todo aquel que se detiene a observarla.

Conservar esta obra significa mantener viva una parte menos explorada del patrimonio urbano porteño, además de recordar la influencia de las migraciones que moldearon la ciudad a comienzos del siglo XX. La inscripción de los nombres del arquitecto y el constructor sobre la pared de Medrano evidencia el deseo de dejar una huella perdurable en el entorno urbano, un gesto que habla del orgullo profesional de sus creadores.

Para quienes deseen descubrir un rincón diferente en Buenos Aires, basta con acercarse a la esquina de Medrano y Lezica. Este edificio, apodado por muchos como el “Castillo de Buda” de Almagro, representa una oportunidad para apreciar cómo la historia, el arte y la vida barrial convergen en una obra que combina la nostalgia europea con la identidad porteña.