El Gobierno confirmó que León XIV mantendrá un encuentro privado con Javier Milei

El canciller Pablo Quirno aseguró que el Presidente tendrá una reunión con el sumo pontífice durante su visita a Argentina en noviembre.

El Papa y el Presidente durante una reunión en el Vaticano.

El Gobierno confirmó que el papa León XIV mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei durante su visita a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre en el marco de la gira por Sudamérica, que comprenderá Uruguay y Perú.

El mensaje de Milei tras la confirmación de que el papa León XIV visitará Argentina

Durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno explicó que el mandatario mantendrá un encuentro privado con el sumo pontífice en la visita oficial a la Argentina.

"Nos complace estar aquí junto al canciller Pablo Quirno para anunciarles que Su Santidad, el papa León XIV, estará visitando la República Argentina. Su visita nos honra profundamente y es una ocasión de festejo y reflexión para la mayoría de los argentinos" , expresó el vocero Adrián Ravier.

El portavoz sostuvo además que el Gobierno mantiene "un compromiso profundo con los valores judeocristianos" , al considerar que "son los únicos capaces de fundamentar una sociedad justa, ordenada y próspera".

A su turno, el canciller Pablo Quirno calificó la confirmación de la Santa Sede como "un día de enorme alegría para la República Argentina" y remarcó que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.

"Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos. Esta visita es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido iniciado por el presidente Javier Milei, quien cursó la invitación a Su Santidad", afirmó.

Quirno recordó que en febrero de este año entregó personalmente la invitación oficial en el Vaticano y aseguró que desde entonces el Gobierno trabajó junto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización del viaje.

El ministro también destacó que el programa preliminar contempla actividades en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque aclaró que el cronograma definitivo será informado oportunamente por el Vaticano, como ocurre en cada viaje apostólico.

La organización del Gobierno para recibir al Papa León XIV en Argentina

Quirno anunció que la próxima semana la Secretaría General de la Presidencia convocará a una mesa de coordinación con todas las áreas del Gobierno involucradas en la organización del evento para avanzar en cuestiones vinculadas con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte y la cobertura de prensa.

Además, confirmó que el Poder Ejecutivo dictará un decreto para declarar la visita del papa León XIV de interés nacional. "El compromiso nacional es garantizar todas las condiciones necesarias que merece un acontecimiento de esta magnitud. Es un momento histórico de alegría que honra a nuestro país", concluyó el canciller.

Durante la conferencia, Quirno también confirmó que el presidente Javier Milei mantendrá un encuentro privado con el papa León XIV durante la visita oficial a la Argentina.