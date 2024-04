La Unión Ferroviaria denunció despidos en todas las líneas de trenes

Esto ocurrió en los últimos 10 días y fueron más de 100 empleados los que se quedaron sin trabajo y quienes no tuvieron una alerta previa sucedieron en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE).

El procedimiento que lleva adelante el Gobierno Nacional, viene ocurriendo en diferentes líneas de trenes. Los delegados del Ferrocarril Sarmiento confirmaron que “ya avisó que quiere privatizar” el servicio y, por ese motivo, es que se siguen confirmando despidos.

Los delegados realizan actividades para informar a los pasajeros la situación actual por la que atraviesan producto de los recortes que anunció la gestión actual. Hace algunas semanas, se redujo el servicio del ramal Moreno-Mercedes mermando las frecuencias del cronograma diario.

Los trabajadores sostienen que, si no frena el financiamiento, puede replicarse en todas las líneas de todo el país, no solo en Buenos Aires.

Trabajadores de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) advirtieron que no pudieron ingresar al edificio situado en la terminal de Retiro del ramal Mitre debido a que fueron despedidos. Más de 100 empleados fueron notificados de que ya no forman parte de la empresa.

El periodista Rafael García Palavecino detalló desde el lugar en el programa De Una que los trabajadores arribaron al edificio, que se ubica en la Avenida Ramos Mejía y Avenida del Libertador, cerca de las 8 y cuando quisieron ingresar, se encontraron con el personal de Recursos Humanos que tenía registrado a quiénes no permitir acceder debido a que fueron despedidos. Los ceses fueron registrados en tres gremios ferroviarios.

En diálogo con el móvil de C5N, una trabajadora llamada Natalia expuso la postura de los trabajadores ante los despidos: "El sábado empezó a correr el rumor de que no se podía ingresar a los sistemas y ahí sospechamos que nos desvincularon. Unión Ferroviaria dijo que esperemos a este lunes. No nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas. Queremos tener una explicación. Van a intentar reincorporaciones pero no se sabe lo que pasará".