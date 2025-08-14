14 de agosto de 2025 Inicio
La teoría del dueño de HLB Pharma sobre la contaminación del fentanilo: habló de un sabotaje

Ariel García Furfaro, responsable de la farmacéutica de donde surgió la sustancia adulterada, subrayó que "los estudios comprobaron que había ampollas que salieron bien y otras mal". "No salió contaminado del laboratorio", se justificó.

Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, aseguró que hubo un sabotaje en el caso del fentanilo contaminado.

En el marco de la creciente cantidad de muertos por el uso de fentanilo contaminado, que ya roza la centena, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, la farmacéutica de donde surgió la sustancia adulterada, planteó la hipótesis de un sabotaje y subrayó que "los estudios comprobaron que había ampollas que salieron bien y otras mal". "No salió contaminado del laboratorio", se justificó. Además, criticó los tiempos de respuesta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

"Antes que nada estoy y pongo la cara por las familias de la gente que falleció y que más está sufriendo. También por las 24 personas que están involucradas, que son trabajadores, y por último porque quiero saber la verdad de este tema que realmente desde el día uno viene con una intensidad nunca vista", expresó este jueves, en diálogo con Radio con Vos.

García Furfaro realizó una cronología de lo sucedido y repasó que "el 8 de mayo se sacó el medicamento y el 9 empezaron a hablar de muertes". "Nadie había hecho un estudio, nadie ni sabía qué tenía dentro. Ni el juez, ni la ANMAT", subrayó.

Según explicó, su hipótesis central habla de un sabotaje por parte de "Andrés Quintero, que fue el CEO de la empresa, que es amigo de Jorge Pesat, el infectólogo del italiano, que no aparece en ningún lado y lo manifestamos a la semana de habernos enterado".

"Este muchacho trabaja para los servicios, no sé, no sé de dónde y sabe muy bien hacer estas estas cuestiones, pegarle a la política", apuntó. "Él me está haciendo todo esto... de alguna manera tiene que acceder a esas a esas ampollas, de alguna manera tiene que manipularlas, de alguna manera le tiene que poner la adulteración adentro", aseguró.

En cuanto a los tiempos de ANMAT, insistió en que "si nos hubiéramos enterado del 30, como se enteró el médico infectólogo, la hubiéramos sacado el 30; si nos hubiéramos enterado del 2, la sacábamos el 2; si nos hubiéramos enterado el 5, lo hubiéramos sacado el 5: quiero que se averigüe."

Ariel García Furfaro fentanilo HLB Pharma

