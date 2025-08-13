Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados realizó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la distribución, control de calidad y fiscalización de medicamentos inyectables críticos, especialmente el fentanilo, en el marco de la creciente cantidad de muertos por el uso del fármaco contaminado, que ya roza la centena.

En su proyecto de resolución, la comisión formuló 26 preguntas consensuadas por todos los bloques, tras la unificación de los expedientes iniciados por Silvana Giudici (UCR), Viviana Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal), Manuel Aguirre (Democracia para Siempre) y Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin (Unión por la Patria).

Las preguntas van dirigidas al Poder Ejecutivo, principalmente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y se indaga incluso sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

Se incluyen consultas sobre varios elementos, como "cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos)", y "número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción".

También respecto a "acciones de ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad" y "estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura".

"Al día de hoy son 97 los muertos por el fentanilo contaminado, cifra que supera a los fallecidos en la tragedia de Once y la voladura de la AMIA. Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga", expresó el diputado radical Pablo Juliano. "Hay un silencio atroz, que todavía no podemos dilucidar si es por complicidad o inaptitud por parte de los organismos de control y del propio ministro de Salud. Mientras tanto el ministro [Federico] Sturzenegger dice que debe haber menos control, que no debe existir controles por parte del Estado. Acá tenemos el resultado, la vida de 97 personas y 97 familias destrozadas", concluyó.