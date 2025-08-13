13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

La Comisión de Acción Social y Salud Pública formuló 26 preguntas al Poder Ejecutivo sobre la distribución, control de calidad y fiscalización de medicamentos inyectables críticos.

Por
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Te puede interesar:

Diputados destrabó en comisión la investigación por la estafa $LIBRA

En su proyecto de resolución, la comisión formuló 26 preguntas consensuadas por todos los bloques, tras la unificación de los expedientes iniciados por Silvana Giudici (UCR), Viviana Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal), Manuel Aguirre (Democracia para Siempre) y Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin (Unión por la Patria).

Las preguntas van dirigidas al Poder Ejecutivo, principalmente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y se indaga incluso sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

Se incluyen consultas sobre varios elementos, como "cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento, fallecidos)", y "número total de fallecimientos confirmados con detalle de edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción".

También respecto a "acciones de ANMAT desde los primeros casos: inspecciones, clausuras, sanciones, retiro de productos, alertas sanitarias y modificaciones en protocolos de control de calidad y trazabilidad" y "estado de habilitación de HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución, y grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura".

Comisión de Acción Social y Salud Pública Cámara Diputados fentanilo 13 agosto 2025

"Al día de hoy son 97 los muertos por el fentanilo contaminado, cifra que supera a los fallecidos en la tragedia de Once y la voladura de la AMIA. Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga", expresó el diputado radical Pablo Juliano.

"Hay un silencio atroz, que todavía no podemos dilucidar si es por complicidad o inaptitud por parte de los organismos de control y del propio ministro de Salud. Mientras tanto el ministro [Federico] Sturzenegger dice que debe haber menos control, que no debe existir controles por parte del Estado. Acá tenemos el resultado, la vida de 97 personas y 97 familias destrozadas", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los docentes universitarios reclaman por mejores salarios y denuncian el ajuste presupuestario del Gobierno.

Paro de docentes universitarios: reclaman más presupuesto y un incremento salarial

como un boxeador groggy, milei uso la cadena nacional para intentar evitar el knock out

Como un boxeador groggy, Milei usó la cadena nacional para intentar evitar el knock out

play

Milei dijo que habrá sanciones penales para diputados y senadores que atenten contra el equilibrio fiscal

Diputados rechazó cinco decretos de Mliei, entre los que se encuentra el cierre de Vialidad y las modificaciones al INTI e INTA.

El oficialismo sufrió 12 derrotas en Diputados y la oposición le marca la agenda en pleno cierre de alianzas

La Cámara de Diputados realizó una sesión especial.
play

Tras una maratónica sesión en el Congreso, la oposición aprobó proyectos que le marcan la agenda al Gobierno

Diputados: fijaron fecha de debate para el proyecto de reforma de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La oposición logró avanzar con la comisión investigadora de $LIBRA y los proyectos de gobernadores

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

play

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Hace 7 minutos
Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 18 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 31 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 33 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 45 minutos