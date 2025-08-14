La ciudad de Mendoza habilitó el uso de pistolas Taser para los preventores municipales La medida, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante por diez votos a favor y dos en contra. Por







La Ciudad de Mendoza se convirtió en una de las primeras ciudades del país en autorizar a sus preventores el uso de pistolas Taser. La medida, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante por diez votos a favor y dos en contra.

La ordenanza regula el Programa Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana y busca brindar a los agentes una herramienta disuasiva y de fuerza no letal para situaciones de alto riesgo, donde la integridad física de los preventores o de terceros pueda estar en peligro.

El uso de estas armas eléctricas estará regido por un estricto protocolo de actuación, según lo informado por las autoridades locales. Las pistolas Taser solo podrán ser utilizadas como último recurso y en casos de extrema necesidad.