La ciudad de Mendoza habilitó el uso de pistolas Taser para los preventores municipales

La medida, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante por diez votos a favor y dos en contra.

Las Taser solo podrán ser utilizadas como último recurso y en casos de extrema necesidad.

La Ciudad de Mendoza se convirtió en una de las primeras ciudades del país en autorizar a sus preventores el uso de pistolas Taser. La medida, impulsada por el intendente Ulpiano Suarez, fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante por diez votos a favor y dos en contra.

La ordenanza regula el Programa Municipal de Prevención y Seguridad Ciudadana y busca brindar a los agentes una herramienta disuasiva y de fuerza no letal para situaciones de alto riesgo, donde la integridad física de los preventores o de terceros pueda estar en peligro.

El uso de estas armas eléctricas estará regido por un estricto protocolo de actuación, según lo informado por las autoridades locales. Las pistolas Taser solo podrán ser utilizadas como último recurso y en casos de extrema necesidad.

La Ciudad de Mendoza cuenta actualmente con más de 500 preventores, 700 cámaras de videovigilancia, móviles, motos, alarmas comunitarias, el programa Ojos en Alerta y el Anillo Digital. A esa infraestructura se suman ahora las pistolas Taser, que podrán ser utilizadas por los agentes tras recibir la correspondiente instrucción.

