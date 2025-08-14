Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival para niños que se celebrará pronto

De qué se trata este evento para el Día del Niño.

Cada vez falta menos para el Día del Niño, que desde el 2013 se celebra cada tercer domingo de agosto. En el marco de esta fecha en la que se promueve la fraternidad entre los niños y la concientización sobre sus derechos, el Gobierno de la Ciudad planeó un evento ideal para ir con familia.

El gobierno publicó bajo el título "Día del Niño en la Ciudad" una serie de planes para festejar esta fecha, entre los que destaca el Festival del Día del Niño en el Parque Los Andes. Se trata de una propuesta al aire libre con música en vivo y talleres interactivos para estimular la diversión y creatividad.

dia del niño 2 Cómo es el festival por el Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires Este domingo 17 de agosto, de 12 a 17, se llevará a cabo este festival en Parque Los Andes, ubicado en Av. Corrientes y Av. Jorge Newbery. Por un lado, está el itinerario musical, con shows en vivo durante toda la jornada. El rato desde las 12 hasta las 13 fue denominado la "Hora Calma", en la que habrá funciones distendidas, adaptadas para chicos y chicas neurodivergentes o con sensibilidad sensorial.

En esta hora abrirán el escenario los Libroyasos, con un espectáculo con magia, malabares y mucho humor. A las 13 se presentará Villa Diamante, el reconocido DJ que presentará un set que fusiona el hip hop, la cumbia, el rock y otros estilos. Luego, a las 14, llegará el turno de Valor Vereda con “El Tesoro de Hielo”, una aventura llena de fantasía en la que los niños y sus familias se convierten en los verdaderos protagonistas.

Para las 15, el escenario se abrirá para Mini Cantaloop, un taller de iniciación musical y canto para los más pequeños, y para cerrar a las 16 estarán Los Cazurros, que recorrerán sus mejores historias a partir del humor y el absurdo.

Por otra parte, hay una variada lista de talleres interactivos, como los de juguetes desfabricados —para transformar juguetes rotos en unos nuevos— o el de creación de seres imaginarios —para crear cualquier tipo de ser a través de siete rompecabezas encastrables de madera—. En otra línea, también aparecen Audiorama, para disfrutar de audio cuentos clásicos y sumergirse en las historias de grandes autores, y Libritos Zig Zag, para crear tu propio libro con ilustraciones propias. dia del niño 3 Pequeña Gran Ciudad es otra de las actividades que ofrece el festival, para que los chicos puedan identificar, imaginar y representar esos lugares que habitan. Para los amantes de la tecnología esta el taller de Robótica Alternativa, en el cual se podrá dar vida a nuestro propio robot con objetos descartados. Y para los que todavía no saben andar en bicicleta, Dejá las rueditas es una actividad ideal para poder andar en bici sin ayuda.