La sorpresa de una argentina sobre la noche en España: "Estoy mareada"

"Estoy en España y estoy completamente mareada. ¡Son las 9 de la noche casi! O sea, faltan 11 minutos para que sean las 9 de la noche, ¡y es de día!", exclamó en un video mientras mostraba que efectivamente, por el horario de verano, aún no había empezado a ponerse el sol.

"A mí ya me habían dicho que en verano los días en España duran más, pero, ¿qué tanto duran los días en España? No entiendo, ¿por qué sigue siendo de día? ¡Hay luz, hay sol! No es que estoy exagerando, tipo: 'Ay, no, está oscureciendo'. O sea, ¡no está oscureciendo, familia! ¡No está!", insistió.

El video acumuló 1.6 millones de reproducciones y casi 4.000 comentarios. "Porque no estás en Galicia, si no alucinas. En verano se ve hasta las 11", comentó un usuario. "Pasa en el sur de Europa, pero en España es peor porque Franco adelantó la hora +1 para estar en la misma franja que Alemania e Italia", explicó otro.

Sin embargo, también hubo personas que no compartieron su sorpresa. "Y sí, como en Argentina en verano"; "¿De verdad hay gente que se acaba de enterar de esto?"; "En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo que no están en el ecuador, la duración del día cambia con las estaciones del año. ¡Menos teatro!", fueron algunos de los comentarios.

El video viral de la joven argentina en España