El papa León XIV llama a la paz en Turquía y condenó "el uso de la religión para justificar la guerra"

En su último discurso antes de abandonar el país y viajar hacia al Líbano, el sumo pontífice rechazó "cualquier forma de fanatismo" así cómo también actos de violencia y extremismo con motivos religiosos.

El papa León abandona Turquía y se dirige al Líbano. 

El Papa aterrizó en Ankara este jueves, antes de trasladarse a Estambul.
El papa León XIV llegó a Turquía en su primer viaje internacional

"Debemos rechazar firmemente el uso de la religión para justificar la guerra, la violencia o cualquier forma de fundamentalismo o fanatismo", aseguró el papa León XIV durante la Divina Liturgia en la Catedral Patriarcal de San Jorge en Estambul.

En esa línea, el sumo pontífice remarcó que "ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión, pero no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales".

El Papa llamó a católicos y ortodoxos a ser constructores de paz: "La paz se implora con la oración, con la penitencia, con la contemplación, con esa relación viva con el Señor que nos ayuda a discernir las palabras, los gestos y las acciones que debemos emprender, para que estén verdaderamente al servicio de la paz".

El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, destacó que el viaje busca impulsar "el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado".

