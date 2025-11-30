El papa León XIV llama a la paz en Turquía y condenó "el uso de la religión para justificar la guerra" En su último discurso antes de abandonar el país y viajar hacia al Líbano, el sumo pontífice rechazó "cualquier forma de fanatismo" así cómo también actos de violencia y extremismo con motivos religiosos. Por + Seguir en







El papa León abandona Turquía y se dirige al Líbano.

El papa León XIV comenzó su primer viaje internacional en Turquía, donde en el último discurso que dio antes de abandonar el país llamó por la paz y condenó "el uso de la religión para justificar la guerra", antes de partir hacia al Líbano.

"Debemos rechazar firmemente el uso de la religión para justificar la guerra, la violencia o cualquier forma de fundamentalismo o fanatismo", aseguró el papa León XIV durante la Divina Liturgia en la Catedral Patriarcal de San Jorge en Estambul.

En esa línea, el sumo pontífice remarcó que "ha habido muchos malentendidos e incluso conflictos entre cristianos de distintas Iglesias en el pasado, y aún sigue habiendo obstáculos que nos impiden estar en plena comunión, pero no debemos retroceder en el compromiso por la unidad y no podemos dejar de considerarnos hermanos y hermanas en Cristo y de amarnos como tales".

El Papa llamó a católicos y ortodoxos a ser constructores de paz: "La paz se implora con la oración, con la penitencia, con la contemplación, con esa relación viva con el Señor que nos ayuda a discernir las palabras, los gestos y las acciones que debemos emprender, para que estén verdaderamente al servicio de la paz".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VaticanNews/status/1994790078942777858&partner=&hide_thread=false “We live in a world where religion is too often used to justify wars and atrocities.”



Pope Leo XIV condemned the use of God’s name to justify violence, as he celebrated Mass in Istanbul, #Türkiye. pic.twitter.com/kKdG2Nrqng — Vatican News (@VaticanNews) November 29, 2025 El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, destacó que el viaje busca impulsar "el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado".