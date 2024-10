La reacción de una española al ver lo que gastó en su primera compra en un supermercado argentino

"Primer día en Argentina. He hecho la compra: 45 euros por cuatro cositas, pero bueno. Voy a hacer unboxing de lo que he comprado porque de verdad que he flipado con muchas cosas", aseguró la joven. A continuación mostró todo lo que había adquirido, que incluía alimentos, productos de limpieza y otros de tocador.

Cris compró shampoo, acondicionador y un jabón líquido para el cuerpo, lo que celebró "porque pensaba que en Argentina solo existían las pastillas". También un envase de repuesto de líquido de limpieza multiusos, pasta de dientes y la botella de agua "más barata" que encontró.

En cuanto a la comida, mostró dos envases grandes de yogur, "el único que he encontrado que era normal, que no fuera de vainilla, natural y sin edulcorante. Me ha costado como 3 euros esto, Dios mío", lamentó. También compró una bolsa de lechuga, algunas paltas, vinagre y una caja de ravioles.

"El aceite no puede faltar, necesario. 16 euros. En España también está caro", señaló mostrando una botella de aceite de oliva. Por último, eligió un queso cremoso, aunque aclaró que "quería un queso fresco, que no sé cómo se dirá aquí. No existe, yo creo. El queso cottage tampoco existe"”, explicó.

"Y ya está. Todo eso me ha costado 46 euros. A mí me parece una barbaridad de dinero para cuatro cosas. Y he ido al Dia, que se supone que es el supermercado más barato", concluyó la española.

El video de la española reaccionando a la compra en un supermercado argentino