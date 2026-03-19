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José Chatruc, sobre su relación con Sabrina Rojas: "Fue casualidad"

El exfutbolista rompió el silencio tras las imágenes donde se lo vio en un bar junto a la exmujer de Luciano Castro.

La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance.

La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance.

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Tras las fotos que se difundieron en los medios, donde se vio a Sabrina Rojas tomando en un bar junto a José "Pepe" Chatruc, éste salió a desmentir que no se trata un enamoramiento: "Nos agarraron solos", empezó.

Los participantes de GH Generación Dorada.
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El periodista rompió el silencio sobre su verdadera relación con la actriz: "Es una amiga, esto es un escándalo, no pasa nada, el día que pase, si pasa algo se va a saber”, fue su descargo.

Lejos de opinar sobre su vida íntima, se ocupó de terminar con una historia de amor que circuló en redes: “Ella estaba por acá y fuimos a comer, pero no pasa nada. Nos agarraron a nosotros solos, pero fue casualidad".

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Agregó: "Nos reímos mucho de todo esto, ya lo habíamos hablado y sabíamos que podía pasar”, fue la respuesta del mediático en televisión.

El famoso no dudó en responder al móvil de Puro Show, en El Trece, sobre la conductora: “Obvio que es hermosa, pero no, fuimos a comer y a charlar. Podía pasar esto, que es gracioso, pero no hay romance”.

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La foto de Sabrina Rojas y José Chatruc se hizo viral

la panelista Natalie Weber, amiga de Sabrina Rojas, no confirmó la relación de pareja pero dejó en claro que hay una amistad entre ellos: “No la voy a desmentir, pero es apresurado hablar de un romance”. Por su parte, Paula Varela, aseguró en Intrusos, en América, que “ellos comparten un grupo todos juntos, algunos ya están separados y Chatruc se puso un lugar de pádel y ahí se juntan”.

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