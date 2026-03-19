José Chatruc, sobre su relación con Sabrina Rojas: "Fue casualidad"

Tras las fotos que se difundieron en los medios, donde se vio a Sabrina Rojas tomando en un bar junto a José "Pepe" Chatruc, éste salió a desmentir que no se trata un enamoramiento: "Nos agarraron solos", empezó.
El exfutbolista rompió el silencio tras las imágenes donde se lo vio en un bar junto a la exmujer de Luciano Castro.
Tras las fotos que se difundieron en los medios, donde se vio a Sabrina Rojas tomando en un bar junto a José "Pepe" Chatruc, éste salió a desmentir que no se trata un enamoramiento: "Nos agarraron solos", empezó.
El periodista rompió el silencio sobre su verdadera relación con la actriz: "Es una amiga, esto es un escándalo, no pasa nada, el día que pase, si pasa algo se va a saber”, fue su descargo.
Lejos de opinar sobre su vida íntima, se ocupó de terminar con una historia de amor que circuló en redes: “Ella estaba por acá y fuimos a comer, pero no pasa nada. Nos agarraron a nosotros solos, pero fue casualidad".
Agregó: "Nos reímos mucho de todo esto, ya lo habíamos hablado y sabíamos que podía pasar”, fue la respuesta del mediático en televisión.
El famoso no dudó en responder al móvil de Puro Show, en El Trece, sobre la conductora: “Obvio que es hermosa, pero no, fuimos a comer y a charlar. Podía pasar esto, que es gracioso, pero no hay romance”.
la panelista Natalie Weber, amiga de Sabrina Rojas, no confirmó la relación de pareja pero dejó en claro que hay una amistad entre ellos: “No la voy a desmentir, pero es apresurado hablar de un romance”. Por su parte, Paula Varela, aseguró en Intrusos, en América, que “ellos comparten un grupo todos juntos, algunos ya están separados y Chatruc se puso un lugar de pádel y ahí se juntan”.