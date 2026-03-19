José Chatruc, sobre su relación con Sabrina Rojas: "Fue casualidad" El exfutbolista rompió el silencio tras las imágenes donde se lo vio en un bar junto a la exmujer de Luciano Castro. + Seguir en







La pareja se vio en un bar y surgieron los rumores de romance. Redes sociales

Tras las fotos que se difundieron en los medios, donde se vio a Sabrina Rojas tomando en un bar junto a José "Pepe" Chatruc, éste salió a desmentir que no se trata un enamoramiento: "Nos agarraron solos", empezó.

El periodista rompió el silencio sobre su verdadera relación con la actriz: "Es una amiga, esto es un escándalo, no pasa nada, el día que pase, si pasa algo se va a saber”, fue su descargo.

Lejos de opinar sobre su vida íntima, se ocupó de terminar con una historia de amor que circuló en redes: “Ella estaba por acá y fuimos a comer, pero no pasa nada. Nos agarraron a nosotros solos, pero fue casualidad".

image Agregó: "Nos reímos mucho de todo esto, ya lo habíamos hablado y sabíamos que podía pasar”, fue la respuesta del mediático en televisión.

El famoso no dudó en responder al móvil de Puro Show, en El Trece, sobre la conductora: “Obvio que es hermosa, pero no, fuimos a comer y a charlar. Podía pasar esto, que es gracioso, pero no hay romance”.