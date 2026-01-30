30 de enero de 2026 Inicio
El primer lunes de febrero 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

Más allá del impacto práctico, este feriado tiene un origen puntual dentro del calendario oficial y responde a una celebración que se repite cada año.

Por
Habrá muchas personas que tendrán Feriados extras en febrero 2026

Habrá muchas personas que tendrán Feriados extras en febrero 2026

  • Febrero de 2026 incluye un feriado el primer lunes del mes, el cual rige para ciertos trabajadores de 2 sitios en particular.
  • La fecha permite armar un fin de semana largo a comienzos de febrero, lo cual amplía las posibilidades de descanso.
  • El motivo, en ambos casos, está ligado a celebraciones patronales locales.
  • Guaminí celebra a Nuestra Señora de la Candelaria y tiene feriado ese día. Ayacucho también decretó feriado por la misma conmemoración religiosa.

El calendario de febrero de 2026 trae una sorpresa que ya empieza a despertar el interés de quienes suelen planificar escapadas o descansos con anticipación. Dentro de los Feriados de febrero, aparece uno el primer lunes del mes. Este, combinado con el fin de semana, abrirá la puerta a uno de esos respiros largos que muchos esperan para cortar con la rutina en pleno comienzo de año.

El descanso habilitará tener tres días consecutivo para descansar.
Febrero 2026 comenzará con un fin de semana largo: ¿qué feriado hay a principio de mes?

Aunque todavía falta para que llegue la fecha, la confirmación de este día no laborable ya genera expectativas tanto en el sector turístico como entre trabajadores y familias que buscan organizarse con tiempo. Este tipo de fines de semana extendidos suelen convertirse en una oportunidad ideal para viajar, hacer una pausa o simplemente reorganizar agendas sin pedir días extra. Conocé a quiénes afecta la medida ya confirmada.

Por qué es feriado el lunes 2 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

Feriado

Este descanso tiene un motivo concreto: en algunas localidades bonaerenses se celebrará a su Santa Patrona. Uno de esos casos es Guaminí, una ciudad ubicada en el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido del mismo nombre.

A la vez, Ayacucho también conmemora a su Santa Patrona y, por esa razón, el lunes 2 de febrero fue establecido como feriado en ambas ciudades.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
