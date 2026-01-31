El mes de febrero de 2026 contará con dos feriados nacionales por los carnavales. Debido a ello, habrá un fin de semana XXL de 4 días.

El mes de febrero de 2026 incluirá dos feriados nacionales , los cuales tienen como finalidad difundir el turismo local mediante los carnavales. Por esta razón, los ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana XXL compuesto por cuatro días consecutivos.

Los feriados de carnaval, que se celebran cada año en Argentina por la Ley 27.399, serán el lunes 16 y martes 17 de febrero . Éstos son inamovibles y se vinculan con una de las festividades populares más esperadas del país, especialmente en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Jujuy.

Gracias a que el sábado 14 y domingo 15 preceden a los feriados , se formará un fin de semana extra largo de cuatro días. Debido a ello, estas fechas son ideales para programar viajes o actividades de descanso .

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes , luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos , destinados a extender los fines de semana y dinamizar el turismo interno.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

16 y 17 de febrero (lunes y martes) : Carnaval.

: Carnaval. 24 de marzo (martes) : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (jueves) : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril (viernes) : Viernes Santo.

: Viernes Santo. 1 de mayo (viernes) : Día del Trabajador.

: Día del Trabajador. 25 de mayo (lunes) : Día de la Revolución de Mayo.

: Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (sábado) : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (jueves) : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. 8 de diciembre (martes) : Inmaculada Concepción de María.

: Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

17 de junio , por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 17 de agosto , por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con propósitos turísticos; por el momento ya hay varios confirmados.

Feriados con fines turísticos

En 2026, ya hay 12 fines de semana largos confirmados, muy atractivos para el turismo. En total, hay 8 fines de semana largos de 3 días y 4 findes largos de 4 días.

Del 14 al 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Del sábado 21 al 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Del jueves 2 al domingo 5 de abril : Semana Santa y Malvinas

: Semana Santa y Malvinas Del 1 al 3 de mayo : Día del trabajador

: Día del trabajador Del 23 al 25 de mayo : Revolución de mayo

: Revolución de mayo Del 13 al 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Del 9 al 12 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Del 15 al 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Del 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Del 21 al 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional

: Día de la Soberanía Nacional Del 5 al 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Del 25 al 27 de diciembre: Navidad