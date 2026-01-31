31 de enero de 2026 Inicio
¿Feriados o días no laborables? Cómo se considera Carnaval en el fin de semana largo de febrero 2026

El mes de febrero de 2026 contará con dos feriados nacionales por los carnavales. Debido a ello, habrá un fin de semana XXL de 4 días.

Por
Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos.

  • El mes de febrero de 2026 incluirá dos feriados nacionales, los cuales tienen como finalidad difundir el turismo local mediante los carnavales.
  • Los feriados de carnaval, que se celebran cada año en Argentina por la Ley 27.399, serán el lunes 16 y martes 17 de febrero. Éstos son inamovibles y se vinculan con una de las festividades populares más esperadas del país, especialmente en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Jujuy.
  Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos.
  • De acuerdo al calendario nacional, se espera un fin de semana largo de 4 días para febrero, por la celebración del Carnaval. El feriado por Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero, por lo que habrá cuatro días de descanso.

El mes de febrero de 2026 incluirá dos feriados nacionales, los cuales tienen como finalidad difundir el turismo local mediante los carnavales. Por esta razón, los ciudadanos podrán disfrutar de un fin de semana XXL compuesto por cuatro días consecutivos.

Habrá muchas personas que tendrán Feriados extras en febrero 2026
Los feriados de carnaval, que se celebran cada año en Argentina por la Ley 27.399, serán el lunes 16 y martes 17 de febrero. Éstos son inamovibles y se vinculan con una de las festividades populares más esperadas del país, especialmente en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Jujuy.

Gracias a que el sábado 14 y domingo 15 preceden a los feriados, se formará un fin de semana extra largo de cuatro días. Debido a ello, estas fechas son ideales para programar viajes o actividades de descanso.

Cómo son los días de Carnaval para el fin de semana largo de febrero 2026

Para este 2026 se espera casi un fin de semana largo por mes, luego del decreto de hoy del Gobierno nacional para formalizar la incorporación de tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos, destinados a extender los fines de semana y dinamizar el turismo interno.

De acuerdo al calendario nacional, se espera un fin de semana largo de 4 días para febrero, por la celebración del Carnaval. El feriado por Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero, por lo que habrá cuatro días de descanso, incluyendo sábado y domingo.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.
  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

  • 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con propósitos turísticos; por el momento ya hay varios confirmados.

Feriados con fines turísticos

En 2026, ya hay 12 fines de semana largos confirmados, muy atractivos para el turismo. En total, hay 8 fines de semana largos de 3 días y 4 findes largos de 4 días.

  • Del 14 al 17 de febrero: Carnaval
  • Del sábado 21 al 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Del jueves 2 al domingo 5 de abril: Semana Santa y Malvinas
  • Del 1 al 3 de mayo: Día del trabajador
  • Del 23 al 25 de mayo: Revolución de mayo
  • Del 13 al 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Del 9 al 12 de julio: Día de la Independencia
  • Del 15 al 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Del 10 al 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Del 21 al 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
  • Del 5 al 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Del 25 al 27 de diciembre: Navidad
