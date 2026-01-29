Febrero 2026 comenzará con un fin de semana largo: ¿qué feriado hay a principio de mes? Dos localidades celebrarán a Nuestra Señora de la Candelaria con asueto público provincial. Por + Seguir en







El descanso habilitará tener tres días consecutivo para descansar.

El lunes 2 de febrero de 2026 será día no laborable en Guaminí y Ayacucho por la festividad patronal de Nuestra Señora de la Candelaria.

El asueto genera un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero.

El beneficio alcanza de forma obligatoria a empleados públicos provinciales y municipales, además de sucursales del Banco Provincia en ambas localidades.

Para el sector privado, la adhesión al asueto queda a criterio de cada empleador y no implica feriado nacional. El inicio de febrero en este 2026 presenta un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes de dos localidades de la Provincia de Buenos Aires. El lunes 2 de febrero se establecerá como día no laborable en Guaminí y Ayacucho por celebración de su festividad patronal en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, generando el primer fin de semana extendido del mes para trabajadores del sector público de estas comunidades bonaerenses durante la continuidad de la temporada de verano.

La difusión de este asueto municipal despierta expectativa entre trabajadores y familias de ambas localidades que comienzan a planificar actividades y escapadas aprovechando esta pausa laboral en la primera semana del segundo mes del año.

Este fin de semana largo adquiere particular importancia al configurar tres días consecutivos de descanso que se extienden desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero, permitiendo que los beneficiarios enlacen el cierre de enero con el inicio de febrero. Este asueto permite tener la posibilidad de participar en las celebraciones religiosas y culturales dedicadas a la Virgen de la Candelaria mientras ofrece una última oportunidad de viaje corto antes del próximo feriado nacional de Carnaval a mediados de mes.

guamini - portada Qué puedo hacer en Guaminí. Por qué es feriado el lunes 2 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo en 2026 El asueto del lunes 2 de febrero responde exclusivamente a la celebración de la festividad patronal de dos localidades bonaerenses que comparten devoción a Nuestra Señora de la Candelaria. Guaminí, ciudad cabecera del partido homónimo ubicada en el extremo oeste de la Provincia de Buenos Aires, honra a su santa patrona durante esta fecha emblemática del calendario religioso católico. La localidad se encuentra a 420 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Ayacucho, también ciudad cabecera del partido que lleva su nombre, comparte la misma festividad patronal estableciendo igualmente el día no laborable. Esta localidad está a 297 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 272 kilómetros de La Plata, 146 kilómetros de Mar del Plata y 155 kilómetros de Pinamar, configurando un punto accesible desde múltiples centros urbanos importantes del territorio bonaerense.

La festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, celebrada el 2 de febrero en el calendario litúrgico católico, conmemora la presentación de Jesús en el Templo y la purificación de la Virgen María. La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero, generando un puente de tres días. AYACUCHO- WIKIPEDIA El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Guaminí y Ayacucho tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán sus operaciones durante la jornada patronal. Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre