29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Febrero 2026 comenzará con un fin de semana largo: ¿qué feriado hay a principio de mes?

Dos localidades celebrarán a Nuestra Señora de la Candelaria con asueto público provincial.

Por
El descanso habilitará tener tres días consecutivo para descansar.

El descanso habilitará tener tres días consecutivo para descansar.

  • El lunes 2 de febrero de 2026 será día no laborable en Guaminí y Ayacucho por la festividad patronal de Nuestra Señora de la Candelaria.
  • El asueto genera un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero.
  • El beneficio alcanza de forma obligatoria a empleados públicos provinciales y municipales, además de sucursales del Banco Provincia en ambas localidades.
  • Para el sector privado, la adhesión al asueto queda a criterio de cada empleador y no implica feriado nacional.

El inicio de febrero en este 2026 presenta un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes de dos localidades de la Provincia de Buenos Aires. El lunes 2 de febrero se establecerá como día no laborable en Guaminí y Ayacucho por celebración de su festividad patronal en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, generando el primer fin de semana extendido del mes para trabajadores del sector público de estas comunidades bonaerenses durante la continuidad de la temporada de verano.

¿Cuál es el esperado feriado de febrero 2026 que traerá un fin de semana extra largo?
Te puede interesar:

Cuál es el esperado feriado que llegará en febrero 2026 y por qué será fin de semana extra largo

La difusión de este asueto municipal despierta expectativa entre trabajadores y familias de ambas localidades que comienzan a planificar actividades y escapadas aprovechando esta pausa laboral en la primera semana del segundo mes del año.

Este fin de semana largo adquiere particular importancia al configurar tres días consecutivos de descanso que se extienden desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero, permitiendo que los beneficiarios enlacen el cierre de enero con el inicio de febrero. Este asueto permite tener la posibilidad de participar en las celebraciones religiosas y culturales dedicadas a la Virgen de la Candelaria mientras ofrece una última oportunidad de viaje corto antes del próximo feriado nacional de Carnaval a mediados de mes.

guamini - portada
Qué puedo hacer en Guaminí.

Qué puedo hacer en Guaminí.

Por qué es feriado el lunes 2 de febrero y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

El asueto del lunes 2 de febrero responde exclusivamente a la celebración de la festividad patronal de dos localidades bonaerenses que comparten devoción a Nuestra Señora de la Candelaria. Guaminí, ciudad cabecera del partido homónimo ubicada en el extremo oeste de la Provincia de Buenos Aires, honra a su santa patrona durante esta fecha emblemática del calendario religioso católico. La localidad se encuentra a 420 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Ayacucho, también ciudad cabecera del partido que lleva su nombre, comparte la misma festividad patronal estableciendo igualmente el día no laborable. Esta localidad está a 297 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 272 kilómetros de La Plata, 146 kilómetros de Mar del Plata y 155 kilómetros de Pinamar, configurando un punto accesible desde múltiples centros urbanos importantes del territorio bonaerense.

La festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, celebrada el 2 de febrero en el calendario litúrgico católico, conmemora la presentación de Jesús en el Templo y la purificación de la Virgen María. La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero, generando un puente de tres días.

AYACUCHO-

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Guaminí y Ayacucho tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales.

Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en estas jurisdicciones suspenderán sus operaciones durante la jornada patronal. Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé más sobre el finde XL que aparece para despedir enero

Por qué enero 2026 se despide con un fin de semana largo: quiénes pueden disfrutar el feriado

Se esperan actividades culturales y religiosas durante el fin de semana.

Confirman que será feriado el lunes 2 de febrero: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Un feriado inesperado hará que la última semana de enero de 2026 arranque con un fin de semana largo

Este feriado inesperado hará que la última semana de enero 2026 comience con fin de semana largo: cuál es

El lunes 26 de enero será feriado en la localidad de Salto, que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio del mes más fuerte de la temporada alta de verano.

Se extiende el fin de semana largo: por qué es feriado el 26 de enero y quiénes lo pueden disfrutar

Estos son los feriados que traerá el 2026

Cuáles son todos los fines de semana largos que tiene confirmado el 2026

Este será el último fin de semana largo de enero antes del próximo feriado nacional.

Será feriado el lunes 26 de enero: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo en 2026

Rating Cero

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

últimas noticias

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos

Hace 14 minutos
El duro diagnóstico que recibió la reconocida actriz estadounidense

Es una famosa actriz de Grey's Anatomy y su forma de tomar café le llamó la atención: cuál fue el diagnóstico inesperado

Hace 23 minutos
Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Hace 28 minutos
Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Hace 28 minutos
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

Hace 36 minutos