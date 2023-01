La polémica cuenta en redes que apoya a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

“Basta de condena social. Basta de mentiras. Basta de violencia. Basta de odio”, son las frases con la que presenta la cuenta de Instagram Rugbiers Zarate. Si bien el perfil no cuenta con publicaciones, a través de ese espacio, se replican comentarios y opiniones que pregonan la defensa de los 8 jóvenes implicados en el asesinato.

Hasta el momento, no se sabe quién está a cargo de la cuenta, pero si da a entender que la persona detrás se autopercibe mujer y hay una posibilidad de que pertenezca al núcleo de confianza o allegados de los rugbiers y lo hace desde el anonimato.

Otras de las frases que aparecieron fueron: "Es un show esto, realmente es triste ver el nivel de odio que manejan para los pibes. ¿Esto fue una tragedia? Sí, pero tristemente pasa todos los días, solo que este caso se hizo tan mediático que hasta lo van a utilizar con fines políticos".

"Lo siento mucho. El alcohol a veces delira. Lo siento mucho por los padres de Fernando, pero también por los chicos que se están muriendo en vida. Se nota que están mal", se lee en otro mensaje. “Fuerza para los chicos. Desde el minuto uno que no están más solos, acá estamos con ellos”, expresó otro usuario

Otras cuentas menos populares se manifiestan con comentarios como: "No son asesinos, no son malos". Tambien manifiestan que los 8 acusados fueron "juzgados hace mucho por la sociedad". Y hace no mucho en Twitter, fue tendencia el hashtag #YoApoyoaLosRugbiers.

A todos, como sociedad, nos duele lo ocurrido: Fernando podrá ser un nieto, hijo o amigo de cualquiera de nosotros. Pero, por otra parte, los ocho acusados también”, dice otro de los mensajes que exhiben las historias de la cuenta de Instagram.

Lo insólito es lo que ocurrió con el perfil de una joven @melopezmar que apoya a los rugbiers y le contesta a aquellos que quieren hacerla reflexionar sobre el asesinato. Sin embargo, la chica manifiesta lo que piensa en unos polémicos mensajes mediante las historias de su Instagram.