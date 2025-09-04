La Plata: detuvieron a dos personas por grooming tras casi 20 allanamientos

En un extenso operativo llevado a cabo en la ciudad de La Plata, la Policía Bonaerense llevó adelante la detención de dos personas acusadas de estar vinculadas con delitos de distribución de material de abuso sexual infantil, pedofilia y grooming.
Los operativos se realizaron en distintos domicilios, en los que se incautó material informático relevante para la investigación. Además, las autoridades están detrás de otras 15 personas.
El procedimiento, que se llevó adelante durante la jornada del miércoles, contempló 19 allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de la ciudad y zonas cercanas. Durante la intervención se incautó gran cantidad de dispositivos tecnológicos y, además de las dos detenciones, fueron identificadas otras 15 personas que quedaron bajo investigación.
Según informó 0221, la acción se enmarca en una nueva etapa del Operativo Prisma, impulsada por fiscales especializados en delitos de ciberabuso infantil del Departamento Judicial La Plata, con apoyo de la Secretaría de Seguridad municipal.
El objetivo principal de los allanamientos fue desarticular redes dedicadas a la producción y difusión digital de material de explotación sexual infantil y frenar la circulación del material.
En los procedimientos, la Justicia y la Policía secuestraron computadoras, notebooks, teléfonos móviles, discos rígidos y distintos soportes electrónicos que serán analizados por peritos forenses para obtener pruebas sobre los circuitos de intercambio y almacenamiento de este tipo de archivos ilegales.