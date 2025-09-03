4 de septiembre de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.301 del miércoles 3 de septiembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de septiembre de 2025.
El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

Números ganadores: 20 - 24 - 29 - 33 - 39 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $650.000.000

5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $3.546.545,63

4 aciertos: 524 ganadores. Premio: $16.243,72

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

Números ganadores: 06 - 16 - 25 - 39 - 42 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.530.074.607

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $1.773.272,81

4 aciertos: 703 ganadores Premio: $12.107,69

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

Números ganadores: 00 - 01 - 30 - 35 - 39 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $500.000.000

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

Números ganadores: 13 - 29 - 35 - 36 - 37 - 43

5 aciertos: 6 ganadores. Premio: $42.4193.126,25

Pozo extra: resultado del miércoles 3 de septiembre de 2025

6 aciertos: 160 ganadores. Premio $812.500

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.302 del Quini 6 se realizará el domingo 7 de septiembre a las 21.15. Pozo estimado: $4.700 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

