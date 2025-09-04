Revelaron el audio de la amenaza de bomba en Aeroparque y Ezeiza ocurrido en julio Un joven de 20 años había iniciado distintos llamados para alertar sobre un presunto explosivo colocado en un avión, que generó un caos en el aeropuerto y terminó detenido. Finalmente, se conoció la comunicación con los servicios de emergencia. Por







La Policía de la Ciudad detuvo al joven de 20 años. Redes sociales

A un mes de conocerse la detención de un joven de 20 años por haber realizado amenazadas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza, se conoció cómo fue el momento en el que utilizó el teléfono para denunciar la situación. No fue una sola vez, sino que utilizó su táctica en varias oportunidades.

Todo comenzó el 23 de julio, cuando el imputado se comunicó al 911 para alertar sobre un presunto explosivo el cual habría estado ubicado en la terminal internacional de Ezeiza.

“Mire, le informo la situación. Vamos a poner una bomba. Hay una bomba en el avión Boeing 747-87UF de registración 855GT. Está en Buenos Aires”, indicó el detenido en un audio que dio a conocer Infobae.

Y agregó: “Estoy a punto de detonar la bomba. Si no para ya mismo el avión, lo explotamos”. El mismo joven le mencionó que el viaje se trataba de un vuelo con destino a Miami, Estados Unidos. El hombre dijo que se encontraba dentro de la unidad.

A partir de ese momento, la causa quedó a manos del juez federal Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora.