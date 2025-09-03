3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

El Gobierno porteño recurrirá la cautelar dictada por la Justicia, que lo obliga a reponer el servicio de transporte para los recuperadores urbanos que llegan desde la Provincia.

Por
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apelará la cautelar dictada por la Justicia, que lo obliga a reponer el servicio de transporte para los recuperadores urbanos que llegan desde la Provincia. Mientras tanto, acatará la medida hasta que haya una resolución de fondo.

El pollo al ajillo es una receta simple pero deliciosa.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer pollo al ajillo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en respuesta a una presentación realizada por la Federación de Cooperativas de Reciclado. La decisión judicial obliga a restituir de manera provisoria el traslado de cartoneros desde el Conurbano hacia la Ciudad.

Aunque insistió en que el servicio no está contemplado dentro de las obligaciones estatales establecidas en el Concurso Público N.º 1/2021, la administración porteña informó que cumplirá con la resolución mientras el caso siga en trámite judicial.

"La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más", publicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de X.

image

El esquema de traslados había sido modificado el 1° de agosto, cuando el Ejecutivo local dejó de financiar el transporte de 3.100 recuperadores urbanos que llegaban desde la Provincia. Esa cobertura alcanzaba solo a 4 de las 12 cooperativas que operan en el sistema, vinculadas al dirigente social Juan Grabois.

Según fuentes oficiales, la decisión buscó “dar mayor equidad” al sistema de reciclado, ya que otros trabajadores que prestan servicios urbanos, como barrenderos, operarios de higiene o personal de espacios verdes, también se trasladan a diario desde la Provincia sin contar con transporte financiado por el Estado porteño.

El Gobierno de la Ciudad adelantó además que los recursos liberados por la eliminación del servicio serán destinados a obras de infraestructura en los Centros Verdes, al refuerzo de rutas de recolección y al aumento de la capacidad productiva del sistema de reciclado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un lugar ideal, a pocas horas de CABA, para aquellos que aman ir de pesca en zonas tranquilas.

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblito donde hacen unos carnavales increíbles

Nico Vázquez y Lionel Messi, juntos en el teatro.

Messi revolucionó el teatro: visitó a su amigo Nico Vázquez en la calle Corrientes

El 37% de los hogares porteños corresponden a inquilinos.

El limbo de los inquilinos: cómo viven los jóvenes que se alejan del sueño de la casa propia

Este sushi es el mejor de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer sushi

Chascomús se consolida como un destino de turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para quienes buscan tranquilidad y paisajes naturales.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino ideal para amantes de la naturaleza: atardeceres únicos

Estos son los mejores tenedores libres de la ciudad.

Los mejores 3 tenedores libres de Buenos Aires: buenos platos para irse con la panza llena

Rating Cero

La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.

El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.
play

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos.
play

Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata

La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.
play

La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata

La modelo aclaró qué pasó entre su ex y su actual pareja.
play

La reacción de Naanim Timoyko ante las declaraciones de Juan Alberto Mateyko: "El siente todavía..."

últimas noticias

Crisis en la industria: una histórica empresa láctea suspendió su producción y podría cerrar en 15 días.

Crisis en la industria: una histórica empresa láctea suspendió su producción y podría cerrar en 15 días

Hace 4 minutos
Radiohead está de vuelta tras siete años de ausencia.

Radiohead anunció su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia

Hace 7 minutos
La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

Hace 22 minutos
La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Hace 23 minutos
play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Hace 25 minutos