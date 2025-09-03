La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano El Gobierno porteño recurrirá la cautelar dictada por la Justicia, que lo obliga a reponer el servicio de transporte para los recuperadores urbanos que llegan desde la Provincia. Por







La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apelará la cautelar dictada por la Justicia, que lo obliga a reponer el servicio de transporte para los recuperadores urbanos que llegan desde la Provincia. Mientras tanto, acatará la medida hasta que haya una resolución de fondo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en respuesta a una presentación realizada por la Federación de Cooperativas de Reciclado. La decisión judicial obliga a restituir de manera provisoria el traslado de cartoneros desde el Conurbano hacia la Ciudad.

Aunque insistió en que el servicio no está contemplado dentro de las obligaciones estatales establecidas en el Concurso Público N.º 1/2021, la administración porteña informó que cumplirá con la resolución mientras el caso siga en trámite judicial.

"La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños. Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más", publicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de X.

image El esquema de traslados había sido modificado el 1° de agosto, cuando el Ejecutivo local dejó de financiar el transporte de 3.100 recuperadores urbanos que llegaban desde la Provincia. Esa cobertura alcanzaba solo a 4 de las 12 cooperativas que operan en el sistema, vinculadas al dirigente social Juan Grabois.