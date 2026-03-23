La Perla: el juez Hugo Vaca Narvaja adelantó que van a seguir buscando restos

El titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba afirmó que "tenemos cerrada la logística para encarar las excavaciones desde abril hasta noviembre". "Estamos convencidos de que vamos a seguir encontrando más", sostuvo, en diálogo con C5N.

En la previa del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la más salvaje y brutal dictadura de la historia argentina, el juez Hugo Vaca Narvaja , titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, quien anunció la noticia de la identificación de doce personas que habían estado secuestradas en el campo de concentración de La Perla , destacó el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y adelantó que los trabajos de búsqueda continuarán durante este año, ya con la pista más firme del lugar.

En diálogo con Mañanas Argentinas , por C5N , el magistrado expresó que "después de los hallazgos anunciamos que se había identificado a dos personas y esto genera una expectativa muy grande de los familiares". "En ese aspecto nos hacemos cargo de este error comunicacional porque la verdad es que tenemos que darle primero aviso a la familia y después al público ", reconoció.

"En ese ínterin de las identificaciones hasta que notificamos a todos los familiares, salimos a la búsqueda de esas familias, tenemos domicilios actualizados, tuvimos que buscarlos porque el material genético lo habían donado hace más de 20 años . En una semana pudimos localizarlos a todos, los citamos al juzgado y por la importancia de la noticia se lo dijimos de manera personal a través del secretario de Derechos Humanos del juzgado, Miguel Ceballos", relató.

Según contó, la comunicación fue "personalmente con cada uno de de los familiares, a veces en grupo, a veces individualmente, a algún hermano, algún padre" . "Ellos manifestaron después en la conferencia de prensa que vimos la semana pasada las emociones, porque cerrar una etapa de 50 años de búsqueda es importante ", destacó.

Vaca Narvaja puso de relieve "la incertidumbre que generó la dictadura militar en la era del terrorismo del Estado, que tuvo a estas personas 50 años esperando" .

Después de la satisfacción de los hallazgos, el trabajo continúa. "La campaña pasada, el año pasado, estuvo registrada por la gobernación de la provincia de Córdoba, de la municipalidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba también, y de otras instituciones. Este año también tenemos cerrada la logística para encarar las excavaciones desde abril hasta noviembre", anticipó.

"Ya estando en el lugar donde en algún momento un testigo que era José Julián Solanille identificó ese lugar de la Loma del Torito donde se cavó en varios lugares antes de encontrar estos restos, pero ahora ya sobre este camino seguro estamos convencidos de que vamos a seguir encontrando más", planteó.

Los restos no fueron encontrados en el sitio original de emplazamiento del centro clandestino, ya que "fueron removidos en el año 1979 a través de palas y camiones y se los llevó a otro lugar". "También estamos sobre la pista del otro lugar. Pero lo que no imaginaron nunca era que a partir de pequeños restos de esos huesos se iban a poder identificar las personas. La tecnología, las modernas técnicas de investigación, han permitido estas identificaciones partiendo del rastro de esos pequeños restos de huesos", resaltó el juez.

"A través de los juicios y los testimonios se pudo reconstruir la suerte de las personas detenidas y después desaparecidas. Todo el mundo sabe lo que pasó, inclusive estas personas identificadas ya tenían causas donde se investigó o se están investigando todavía, y algunos ya estaban en el megajuicio de La Perla. Vamos a continuar trabajando, esperamos tener nuevos hallazgos y seguir estas comunicaciones que son un satisfacción", concluyó.

Qué fue La Perla, el centro clandestino en el que identificaron a 12 personas desaparecidas en dictadura

La Perla fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 como parte de la red represiva bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. También fue llamada por los represores "la universidad".

Este martes, la Justicia anunció que que el Equipo Argentino de Antropología Forense restituyó la identidad de los restos de 12 personas que fueron asesinadas durante la última dictadura militar en La Perla. Al cierre de esta nota, los familiares de estas personas estaban siendo notificados.

Cómo funcionaba La Perla y a cuántos represores condenó la Justicia por esos crímenes de lesa humanidad

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.