17 de marzo de 2026 Inicio
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Detectan en Argentina el primer caso de la viruela del mono más agresiva: cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud confirmó la aparición de una nueva variante en un hombre de 31 años de la Ciudad de Buenos Aires que no tuvo viajes en el último tiempo.

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Las personas que padecen mpox deben aislarse hasta que todas sus lesiones hayan desaparecido.

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Reuters

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso en Argentina de viruela del mono con una variante considerada como la más contagiosa y la más severa de todas las detectadas en el país. El portador es un hombre de 31 años residente en la Ciudad de Buenos Aires que no tuvo viajes en el último tiempo.

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La aparición de la variante ocurre en medio de una expansión viral del virus que no solo fue detectado en el país, sino también en varios países de Américas y Europa. En 2026, se confirmaron casos en Estados Unidos, Canadá, Brasil y México, y en Francia, Portugal y España.

La variante nueva es denominada como Mpox del clado Ib y ya hay un caso confirmado en Argentina y es un hombre de CABA que no tiene antecedentes de viajes, fue atendido de forma ambulatoria y evoluciona de forma favorable.

La viruela del mono es una infección por un virus de género Orthopoxvirus que puede transmitirse de persona a persona mediante contacto directo con lesiones cutáneas y mucosas, contacto sexual cercano o exposición a objetos contaminados como ropa o sábanas. Argentina había reportado casos del clado II, menos violento que Ib, con cinco confirmados.

Entre los síntomas de la nueva variante de la viruela del mono, se encuentran: fiebre, cefalea, dolores musculares, linfadenopatías y astenia, seguidos por la aparición de lesiones cutáneas en zonas genitales, faciales o extremidades.

La infección puede evolucionar entre 14 a 21 días, pero la presentación clínica puede variar según el virus.

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