28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La multa por manejar alcoholizado aumentó en octubre 2025: cuál es el importante monto

La sanción por conducir en estado de ebriedad alcanzó valores superiores al millón de pesos en varias jurisdicciones. Las multas se ajustan a estándares actualizados y la tolerancia cero obliga a prestar atención al volante.

Por
El consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.

El consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.

Freepik
  • Desde octubre 2025, las multas de tránsito en Argentina tuvieron un fuerte aumento, con importantes sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
  • En la provincia de Buenos Aires, las penalizaciones por manejar alcoholizado pueden superar 1,6 millones de pesos.
  • En CABA, las sanciones económicas van desde casi $120.000 hasta más de $1.500.000, dependiendo del nivel de alcohol en sangre.
  • Además de las multas, los infractores pueden enfrentar la suspensión de la licencia, la retención del vehículo y la obligación de realizar cursos de educación vial.
Te puede interesar:

¿Sabías cuántos glaciares hay en todo el mundo? No se puede creer la gran cantidad que hay

Con la actualización de valores para las infracciones viales, las sanciones por manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas se convirtieron en unas de las más severas del país. En octubre de 2025, los montos superan ampliamente el millón y medio de pesos, reflejando el endurecimiento de las políticas de seguridad vial.

El sistema de multas se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta mensualmente en función del precio del litro de nafta premium en la Ciudad de Buenos Aires. Este método permite que las penalizaciones se actualicen de manera automática conforme a la inflación y a las variaciones del costo de vida.

El incremento busca reforzar la conciencia sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros fatales en el país. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.

multa

Cuánto cuesta la multa por manejar alcoholizado a partir de octubre 2025

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas no solo reduce los reflejos, sino que también altera la percepción del entorno y la capacidad de respuesta ante imprevistos. Las autoridades mantienen la política de “tolerancia cero” con sanciones que buscan desalentar este tipo de conductas.

En la provincia de Buenos Aires, el valor de la multa por manejar alcoholizado parte desde $481.800 y puede llegar a los $1.606.000, según el nivel de alcohol en sangre y la reincidencia del infractor.

En la Ciudad de Buenos Aires, los montos varían entre $119.776,5 y $798.510 para quienes registren entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, y ascienden a un rango de $239.553 a $1.597.020 para niveles superiores a 1 gramo por litro.

Además del impacto económico, las sanciones incluyen la retención del registro, la inhabilitación temporal para conducir y, en algunos casos, la obligación de realizar cursos de educación vial antes de recuperar la licencia.

Multa Buenos Aires

Qué costo tienen las multas de tránsito

Las infracciones viales también experimentaron aumentos generales en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, los valores actualizados son los siguientes:

  • Exceso de velocidad: de $240.900 a $1.606.000
  • Conducir alcoholizado o bajo estupefacientes: de $481.800 a $1.606.000
  • Circular sin seguro: de $71.750 a $143.500
  • Falta de VTV: de $481.800 a $1.606.000
  • Circular en contramano o por banquina: de $481.800 a $1.606.000
  • Uso del celular al volante: de $143.500 a $287.000
  • Pasar un semáforo en rojo: de $143.500 a $717.500
  • Mal estacionamiento: de $80.300 a $160.600
  • No usar cinturón o casco: de $143.500 a $717.500
  • Conducir sin patente: de $71.750 a $143.500
  • Negarse a mostrar documentación: de $143.500 a $717.500

En CABA, los valores también fueron actualizados:

  • Exceso de velocidad: desde $55.895 hasta $3.194.040
  • Conducir alcoholizado: de $119.776,5 a $1.597.020
  • Circular sin VTV: $79.851
  • Pasar semáforo en rojo: hasta $1.097.430
  • Usar celular al volante: $159.702
  • No usar cinturón de seguridad o auriculares: $79.851

Estos ajustes responden a la necesidad de reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir el número de siniestros viales en todo el país.

Noticias relacionadas

renovado: que atraccion de caba fue restaurada para el verano 2026 y ya se puede comenzar a visitar

Renovado: qué atracción de CABA fue restaurada para el verano 2026 y ya se puede comenzar a visitar

El accidente dejó un saldo de 9 muertos y 30 heridos.

El relato del chofer del micro que volcó en Misiones: "Pisé el freno con todas mis fuerzas"

play

Búsqueda de Nicolás Duarte en Ezeiza: las hipótesis de los investigadores y la familia

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado.

Hacía deportes extremos, pensó que era una contractura pero la visita al médico reveló lo inesperado: qué pasó

play

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno ya analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 15 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 19 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 24 minutos
Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Hace 47 minutos
¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Hace 50 minutos