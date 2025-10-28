La multa por manejar alcoholizado aumentó en octubre 2025: cuál es el importante monto

La sanción por conducir en estado de ebriedad alcanzó valores superiores al millón de pesos en varias jurisdicciones. Las multas se ajustan a estándares actualizados y la tolerancia cero obliga a prestar atención al volante.

El consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.

Con la actualización de valores para las infracciones viales , las sanciones por manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas se convirtieron en unas de las más severas del país. En octubre de 2025, los montos superan ampliamente el millón y medio de pesos, reflejando el endurecimiento de las políticas de seguridad vial.

El sistema de multas se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta mensualmente en función del precio del litro de nafta premium en la Ciudad de Buenos Aires. Este método permite que las penalizaciones se actualicen de manera automática conforme a la inflación y a las variaciones del costo de vida.

El incremento busca reforzar la conciencia sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros fatales en el país. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.

Cuánto cuesta la multa por manejar alcoholizado a partir de octubre 2025

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas no solo reduce los reflejos, sino que también altera la percepción del entorno y la capacidad de respuesta ante imprevistos. Las autoridades mantienen la política de “tolerancia cero” con sanciones que buscan desalentar este tipo de conductas.

En la provincia de Buenos Aires, el valor de la multa por manejar alcoholizado parte desde $481.800 y puede llegar a los $1.606.000, según el nivel de alcohol en sangre y la reincidencia del infractor.

En la Ciudad de Buenos Aires, los montos varían entre $119.776,5 y $798.510 para quienes registren entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, y ascienden a un rango de $239.553 a $1.597.020 para niveles superiores a 1 gramo por litro.

Además del impacto económico, las sanciones incluyen la retención del registro, la inhabilitación temporal para conducir y, en algunos casos, la obligación de realizar cursos de educación vial antes de recuperar la licencia.

Multa Buenos Aires Redes sociales

Qué costo tienen las multas de tránsito

Las infracciones viales también experimentaron aumentos generales en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, los valores actualizados son los siguientes:

Exceso de velocidad: de $240.900 a $1.606.000

de $240.900 a $1.606.000 Conducir alcoholizado o bajo estupefacientes: de $481.800 a $1.606.000

de $481.800 a $1.606.000 Circular sin seguro: de $71.750 a $143.500

de $71.750 a $143.500 Falta de VTV: de $481.800 a $1.606.000

de $481.800 a $1.606.000 Circular en contramano o por banquina: de $481.800 a $1.606.000

de $481.800 a $1.606.000 Uso del celular al volante: de $143.500 a $287.000

de $143.500 a $287.000 Pasar un semáforo en rojo: de $143.500 a $717.500

de $143.500 a $717.500 Mal estacionamiento: de $80.300 a $160.600

de $80.300 a $160.600 No usar cinturón o casco: de $143.500 a $717.500

de $143.500 a $717.500 Conducir sin patente: de $71.750 a $143.500

de $71.750 a $143.500 Negarse a mostrar documentación: de $143.500 a $717.500

En CABA, los valores también fueron actualizados:

Exceso de velocidad: desde $55.895 hasta $3.194.040

desde $55.895 hasta $3.194.040 Conducir alcoholizado: de $119.776,5 a $1.597.020

de $119.776,5 a $1.597.020 Circular sin VTV: $79.851

$79.851 Pasar semáforo en rojo: hasta $1.097.430

hasta $1.097.430 Usar celular al volante: $159.702

$159.702 No usar cinturón de seguridad o auriculares: $79.851

Estos ajustes responden a la necesidad de reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir el número de siniestros viales en todo el país.