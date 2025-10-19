19 de octubre de 2025 Inicio
Más de $200.000: a cuánto llega la multa por estacionar en una rampa en 2025

Este escenario pone de relieve la relación entre educación vial, respeto por las normas y la necesidad de espacios públicos accesibles para todos.

Por
En la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito generan cada vez más atención, especialmente cuando se trata de multas elevadas por conductas que afectan la seguridad y la accesibilidad vial. Entre estas, estacionar en rampas destinadas a personas con movilidad reducida se considera una falta grave, y las sanciones económicas pueden alcanzar cifras significativas.

Si buscas una experiencia que te deje sin palabras, estos pasadizos ocultos de San Telmo te esperan para contarte la historia de Buenos Aires como nunca antes la has oído.  
Este tipo de infracciones no solo implica un castigo monetario, sino que también busca concientizar sobre la importancia de respetar espacios clave para la circulación y la seguridad de todos los ciudadanos. La penalización refleja la prioridad que se le da a garantizar accesibilidad y orden en las calles de la ciudad.

Qué monto tiene la multa por estacionar en una rampa en 2025

Multa-Trafico-1 (1).jpg

En Argentina, las multas de tránsito se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Estacionar frente a una rampa destinada al ingreso de personas con discapacidad se considera una de las infracciones más graves. En la provincia de Buenos Aires, las sanciones por esta falta parten de $80.300 y pueden llegar hasta $160.600. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el monto de la multa puede alcanzar los $239.553.

A cuánto llegan las multas en 2025

  • Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.
  • Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
  • Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.
  • Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.
  • Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.
  • Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000
  • Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
  • Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600
  • No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.
  • Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.
  • Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

