Más de $200.000: a cuánto llega la multa por estacionar en una rampa en 2025 Este escenario pone de relieve la relación entre educación vial, respeto por las normas y la necesidad de espacios públicos accesibles para todos.







Informate sobre los valores actuales de las multas de tránsito

En la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito generan cada vez más atención, especialmente cuando se trata de multas elevadas por conductas que afectan la seguridad y la accesibilidad vial. Entre estas, estacionar en rampas destinadas a personas con movilidad reducida se considera una falta grave, y las sanciones económicas pueden alcanzar cifras significativas.

Este tipo de infracciones no solo implica un castigo monetario, sino que también busca concientizar sobre la importancia de respetar espacios clave para la circulación y la seguridad de todos los ciudadanos. La penalización refleja la prioridad que se le da a garantizar accesibilidad y orden en las calles de la ciudad.

Qué monto tiene la multa por estacionar en una rampa en 2025

En Argentina, las multas de tránsito se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Estacionar frente a una rampa destinada al ingreso de personas con discapacidad se considera una de las infracciones más graves. En la provincia de Buenos Aires, las sanciones por esta falta parten de $80.300 y pueden llegar hasta $160.600. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el monto de la multa puede alcanzar los $239.553.