La misión Artemis 2 ya vuela hacia la Luna y la NASA define los objetivos científicos del histórico viaje

La nave Orión abandonó la órbita terrestre y se dirige al satélite natural. La tripulación se prepara para el sobrevuelo del próximo lunes, donde documentará cráteres y formaciones geológicas clave para comprender el origen del sistema solar.

La misión Artemis 2 de la NASA atraviesa una etapa fundamental de su recorrido luego de que la cápsula lograra dejar la órbita de la Tierra . El paso fue posible gracias a un encendido de motor que marcó el inicio del tramo más importante hacia el satélite natural.

Los astronautas de Artemis 2 se acercan a la Luna: "Definitivamente se está haciendo más grande"

A partir de este avance, el equipo científico comenzó a diseñar el Plan de Objetivos Lunares para ordenar las observaciones del lunes. La idea consiste en aprovechar seis horas de cercanía superficial para documentar accidentes geográficos y flujos de lava antiguos que aporten datos inéditos.

Según detalló la agencia espacial, la maniobra de salida consumió unas 1.000 libras de combustible y permitió encausar la nueva trayectoria de ingreso a la órbita de la Luna. Esta operación, que empujó a la nave fuera de la circunferencia de nuestro planeta, se llevó a cabo gracias al encendido de motores de casi seis minutos.

En las horas previas, los tripulantes testearon sistemas vitales de la cápsula , desde cámaras de alta resolución hasta los controles de vuelo operativos. También solucionaron inconvenientes menores con el correo electrónico y el sector del baño, sin que esto alterara el cronograma general de la travesía.

La planificación que diseña la NASA pretende dar un orden científico a la experiencia de vuelo para capturar zonas de interés geológico y apuntan a obtener registros audiovisuales que permitan identificar estructuras para reconstruir la evolución del satélite a lo largo de millones de años de historia .

Si bien este tramo no incluye un alunizaje, representa un eslabón vital dentro de la estrategia del ambicioso programa Artemis. El vuelo funciona como un ensayo en el espacio profundo para verificar la navegación y la respuesta humana antes de realizar un descenso. En un futuro, los planes incluyen una misión con destino a Marte.

A bordo viajan los profesionales Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, los primeros en acercarse a la Luna desde la mítica misión Apolo. Ellos validan actualmente los sistemas de soporte vital que permitirán, en no mucho tiempo, el retorno del hombre a la superficie lunar.

Tripulación Orion Artemis 3-4-26 La tripulación de Aartemis 2 desde el espacio. Captura de video

El hito tecnológico de la Argentina con el satélite Atenea

La ciencia nacional alcanzó una frontera sin precedentes, ya que un desarrollo local forma parte de esta misión tripulada al espacio. El microsatélite Atenea logró operar con éxito desde 70.000 kilómetros de distancia, un récord absoluto para los investigadores de nuestro país.

"La verdad fue una sorpresa recibir tan rápido la señal prácticamente al momento que se encendió el satélite", manifestó con entusiasmo Guillermo Gancio, responsable del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), quien calificó el suceso como "una alegría inmensa" para todo el equipo de especialistas que trabajó en este proyecto.

La iniciativa contó con la coordinación de la CONAE junto a diversas entidades públicas y universidades de prestigio de toda la Argentina. Organismos como la CNEA, la UNLP y la empresa aeroespacial VENG desarrollaron la computadora de a bordo y los sistemas de comunicación satelital.