La delegación del Vaticano llegó a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV Una comitiva de la Santa Sede arribó este domingo a Buenos Aires para coordinar itinerario, logística y operativo de seguridad de la visita del Sumo Pontífice en noviembre. Recorrerán posibles escenarios en Buenos Aires y Córdoba y mantendrán reuniones con autoridades nacionales y eclesiásticas. Por Agregar C5N en









Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

La delegación oficial del Vaticano aterrizó este domingo en Buenos Aires para definir el itinerario, la logística y el operativo de seguridad de la visita que el Papa León XIV realizará en noviembre. La comitiva, que llegó a las 18:23, desplegará en los próximos días una agenda de reuniones y recorridas por los lugares que podrían integrar el primer viaje del pontífice al país, en coordinación con autoridades nacionales, la Iglesia argentina y los gobiernos locales.

De acuerdo a los primeros trascendidos, la misión estuvo liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de coordinar los viajes apostólicos. Al arribar a Buenos Aires, la comitiva fue recibida por funcionarios de la Cancillería argentina y representantes de la Nunciatura Apostólica, quienes dieron la bienvenida oficial en nombre del Gobierno y de la Santa Sede.

La organización de la primera visita del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa clave para comenzar a definir el itinerario, la logística y las medidas de seguridad previstas para la visita del pontífice, programada para noviembre. Se trata de una visita con peso ya que será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa pise suelo argentino. La última ocasión fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje al país.

La agenda de la delegación del Vaticano La comitiva, conocida como delegación de avanzada, desarrollará durante los próximos días una serie de reuniones con autoridades argentinas y representantes de la Iglesia. Además, realizará recorridas por los lugares que podrían ser incluidos en la agenda papal con el objetivo de evaluar las condiciones para cada actividad.

Las actividades comenzarán formalmente el lunes, con encuentros con integrantes de la Iglesia argentina y funcionarios involucrados en la organización del viaje. La agenda contempla además reuniones en el Palacio San Martín y encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.