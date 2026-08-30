La delegación del Vaticano llegó a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

La delegación oficial del Vaticano aterrizó este domingo en Buenos Aires para definir el itinerario, la logística y el operativo de seguridad de la visita que el Papa León XIV realizará en noviembre. La comitiva, que llegó a las 18:23, desplegará en los próximos días una agenda de reuniones y recorridas por los lugares que podrían integrar el primer viaje del pontífice al país, en coordinación con autoridades nacionales, la Iglesia argentina y los gobiernos locales.
De acuerdo a los primeros trascendidos, la misión estuvo liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de coordinar los viajes apostólicos. Al arribar a Buenos Aires, la comitiva fue recibida por funcionarios de la Cancillería argentina y representantes de la Nunciatura Apostólica, quienes dieron la bienvenida oficial en nombre del Gobierno y de la Santa Sede.
La organización de la primera visita del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa clave para comenzar a definir el itinerario, la logística y las medidas de seguridad previstas para la visita del pontífice, programada para noviembre. Se trata de una visita con peso ya que será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa pise suelo argentino. La última ocasión fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje al país.
La agenda de la delegación del Vaticano
La comitiva, conocida como delegación de avanzada, desarrollará durante los próximos días una serie de reuniones con autoridades argentinas y representantes de la Iglesia. Además, realizará recorridas por los lugares que podrían ser incluidos en la agenda papal con el objetivo de evaluar las condiciones para cada actividad.
Las actividades comenzarán formalmente el lunes, con encuentros con integrantes de la Iglesia argentina y funcionarios involucrados en la organización del viaje. La agenda contempla además reuniones en el Palacio San Martín y encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.
Durante su estadía en Buenos Aires, los enviados de la Santa Sede recorrerán diferentes sectores de la ciudad para analizar los posibles escenarios de las actividades de León XIV, así como los lugares destinados al contacto del Papa con los fieles.
La comitiva también viajará a Córdoba, provincia incluida en el recorrido previsto para noviembre. Allí mantendrá reuniones con autoridades eclesiásticas y visitará distintos espacios que podrían formar parte de la agenda del pontífice.
La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, aunque el itinerario definitivo será establecido a partir de las próximas reuniones y evaluaciones realizadas por la delegación del Vaticano.