Tras las críticas del Episcopado al Gobierno, Karina Milei encabezó la tercera reunión por la visita del Papa a la Argentina

La secretaria general de la Presidencia recibió a los obispos Marcelo Colombo y Raúl Pizarro en la sede del Ejecutivo. La reunión duró una hora y buscó coordinar los detalles del viaje que el Pontífice realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Luego de las críticas de la Iglesia al Gobierno por el alto nivel de endeudamiento y morosidad de las familias argentinas , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este lunes una nueva reunión de preparación para la visita del Papa León XIV a la Argentina , que será entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

El encuentro se desarrolló en Casa Rosada y duró una hora. La funcionaria del Gobierno estuvo acompañada por el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández . Por parte de la Iglesia participaron el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo , y el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro, Raúl Pizarro .

Colombo anunció las sedes oficiales para la visita del Sumo Pontífice. El arzobispo de Mendoza confirmó que el Monumento a los Españoles albergará la misa principal del itinerario. En ese mismo espacio al aire libre se desarrollará la vigilia con los jóvenes el martes 10 de noviembre.

La organización seleccionó también espacios cerrados como el Palacio San Martín y el Palacio Libertad para las actividades institucionales. En tanto, la sede de la Universidad Católica Argentina figura como la opción principal para albergar el Encuentro por el Trabajo.

Colombo explicó los motivos de la elección de los sitios públicos para los eventos centrales: "Se evaluaron distintos lugares. Hubo en algún momento ofrecimientos muy significativos para que (las actividades) tuvieran lugar en estadios, pero siempre la cantidad de gente era muy pequeña respecto del deseo de que sean muchos los que puedan encontrarse con el Santo Padre que viene a la Argentina".

El Papa mantendrá una reunión oficial con Javier Milei durante su estadía

Según detalló el titular del Episcopado, el jefe del Estado Vaticano arribará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Su programa oficial prevé encuentros de carácter protocolar, entre los que destaca una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

La agenda institucional del pontífice abarcará además reuniones con distintas autoridades nacionales, provinciales y referentes de la sociedad civil. Asimismo, el itinerario contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, obra benéfica fundada en 1935 que atiende a unas 400 personas con discapacidad.

El referente religioso recordó su reciente viaje al Vaticano para definir los preparativos. "Estuvimos tanto el monseñor Pizarro como yo y fue un encuentro muy positivo. El Papa está muy entusiasmado y nos llena de expectativas ese encuentro con los jóvenes y el encuentro que vaya a tener con los consagrados, con los religiosos, las familias, los movimientos sociales, los voluntarios, los trabajadores, la gente que aporta la producción. Es una mirada de conjunto muy amplia sobre la vida social", subrayó, en diálogo con la prensa, en la puerta de Casa Rosada.

Al ser consultado acerca de si en la reunión se abordó el tema de los endeudados y morosos, el presidente del Episcopado aclaró que no, ya que el encuentro estuvo enfocado en la visita del Papa a la Argentina, aunque reconoció: "Hemos destacado en estos días ese tema, fundamentalmente la preocupación por todas las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, y nuestro deseo de que eso pudiera afrontarse de una manera distinta".

Colombo había declarado anteriormente que "alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar".

Avanza la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

Representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería mantuvieron este lunes una nueva reunión de trabajo en el Palacio San Martín en la que repasaron aspectos logísticos vinculados con la preparación de la visita del papa León XIV.

Durante el encuentro, avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda del sumo pontífice y en la planificación de los eventos que se desarrollarán durante su estadía en el país.

Los equipos involucrados continuarán durante las próximas jornadas con la evaluación de posibles locaciones de acuerdo con las distintas actividades previstas por el Santo Padre en la Argentina.

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El recorrido contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, aunque el itinerario definitivo será establecido a partir de las próximas reuniones y evaluaciones realizadas por la delegación del Vaticano.

El recorrido del Sumo Pontífice en la región comenzará días antes en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre.

Luego de su paso por la Argentina, el Papa completará su itinerario en Perú a partir del 11 de noviembre con actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.