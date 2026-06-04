4 de junio de 2026 Inicio
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Cuánto sale el lujoso auto en el que viajaba la expolicía que grababa contenido erótico antes del choque fatal

Los detalles del exclusivo e importado modelo de alta gama que quedó destruido sobre la autopista. Todos los detalles.

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La expolicia fue detenida por un siniestro vial.

La expolicia fue detenida por un siniestro vial.

Nicole Verón, una expolicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ganó relevancia pública debido a la viralización de videos de contenido erótico usando el uniforme policial tiempo atrás, fue arrestada este miércoles luego de participar en un choque fatal en la Autopista Riccheri, donde viabaja a bordo de un lujoso auto. El expediente dio un giro cuando los efectivos encontraron un arma de guerra y droga, y ahora investigan si estos elementos que están vinculados a la mujer.

Nicole Verón volvió a estar en boca de todos tras el choque en Au. Riccheri.
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El vehículo en el que se desplazaba la joven es un BMW 430i modelo 2026, auto que hace unos meses, la modelo había enseñado en sus redes sociales. “Me dijeron que cuando me echen de la Policía iba a terminar llorando. Bueno, acá estoy, llorando”, comentó de manera irónica. Sin embargo, algunos meses después de aquella publicación, el auto tuvo muchos retoques. En el golpe que ocurrió ayer se pudo ver el mismo vehículo con un ploteado con un color mate y con unos detalles rosas en la parte delantera.

El BMW 430i, del que este medio no pudo determinar si es propiedad de Verón, permanece secuestrado por las fuerzas de seguridad para la realización de los peritajes correspondientes en el caso.

El hallazgo dentro del auto no fue la única irregularidad detectada tras el siniestro. Según registros oficiales al que accedió este medio, el coche cuenta con un preocupante historial de multas por exceso de velocidad, teniendo 6 infracciones en tan solo 1 mes y 8 días, reuniendo un total de $1.044.989.

Los investigadores, mientras tanto, buscan determinar la procedencia del arma y la sustancia hallada en el BMW 430i, así como el recorrido previo que realizó la exoficial antes del violento impacto en la autopista. En las próximas horas, la justicia porteña citará a declarar a los testigos clave del choque para esclarecer las responsabilidades penales de la imputada.

Cuánto sale el BMW 430I 2026 en el que estaba la expolicía que grababa contenido erótico

El BMW 430i es un auto de nicho, importado y premium. El volumen de ventas de estos en el país es muy bajo en comparación con vehículos masivos, lo que los convierte en modelos exclusivos. Por eso mismo, tiene un precio que varía según el mercado, pero aproximadamente en Argentina el precio de este auto se encuentra entre los u$s70.000 y u$s75.000.

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La cifra definitiva para adquirir este vehículo en el país puede variar de acuerdo al nivel de equipamiento y los costos impositivos locales, pero siempre se mantiene dentro de los estándares de los consumidores de mayor poder adquisitivo. Además del precio de compra original, el mantenimiento de un coche con estas prestaciones mecánicas implica gastos mensuales altísimos en patentes y seguros de cobertura total.

A estos elevados costos de mantenimiento se les debe sumar el valor de los repuestos y el servicio técnico oficial, un factor crítico para un auto importado de estas características. Al tratarse de un modelo de nicho con componentes de alta tecnología, cualquier reparación o repuesto original debe cotizarse en dólares y, en muchos casos, ingresar al país bajo pedido exclusivo, lo que no solo incrementa notablemente los gastos, sino que también estira los tiempos de espera para los propietarios.

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